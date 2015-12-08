Adana'da Barda İşlenen Cinayete 3 Müebbet Hapis Kararı Çıktı

Adana'da, bir barda çıkan kavgada 38 yaşındaki Serdar Adıyaman'ın tabancayla öldürülmesi olayının 3 sanığı, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 13 Aralık 2013'de merkez Çukurova İlçesi'ne bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta faaliyet gösteren 2 bar sahibi ve çalışanları arasında eski bir husumetten dolayı kavga çıktı. Kavgada tabancayla vurulan Serdar Adıyaman yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan cinayet şüphelisi 31 yaşındaki Kadir Yıldız ile bar sahibi 36 yaşındaki Abdulaziz Kurt tutuklanırken, Kurt'un kardeşleri 34 yaşındaki Cumali ile 32 yaşındaki Burak Kurt ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'RASTGELE ATEŞ ETTİM'

Tutuklu sanıklar Kadir Yıldız, Abdulaziz Kurt ile celse arasında tutuklanan Burak Kurt, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandıkları 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Kadir Yıldız, geçmişte Serdar Adıyaman'ın borç- alacak anlaşmazlığı yüzünden kendisini dövdüğünü öne sürerek şöyle dedi:

"Ben 2 barın yanındaki otoparkta bahşiş usulü çalışıyordum. Bara tuvalete gitmek için çıktığımda Serdar'la karşılaştık. 'Sen de mi kavga edenlerin içerisindesin, o... çocuğu' diyerek elini beline doğru götürdü. Serdar'ın silah taşıdığını bildiğim için ateş edeceğini düşündüm. Önce davranıp üzerimde taşıdığım tabancayı çıkardım, kendisine doğru rastgele ateş ettim. Daha sonra ne oldu diye bakmak için yanına gittiğimde yere düşmüştü. Silah tekrar ateş aldı. Bu ateş istem dışı oldu. Sonra da korkumdan kaçtım. Beni kimse azmettirmedi."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Azmettirici iddiasıyla yargılanan Abdulaziz Kurt ile kardeşi Burak Kurt da suçlamaları kabul etmedi. Abdulaziz Kurt, müzik dinlemek için kendi barının karşısındaki bara gittiğini belirterek şunları söyledi:

"Arkadaşım ile canlı müzik dinlemek için karşımızdaki bara gitmiştim. Biz otururken arka masada iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın bizimle alakalı olduğunu zanneden kardeşlerim de geldi. Bar sahibi kavga çıkınca Serdar'ı da çağırmış. Ben bardan ayrılırken Serdar 'Aziz Kurt sen misin?' dedi. Ben evet deyince 'Seninle görüşeceğiz' dedi. Ben de olur dedim. Sonra ben ayrıldım."

CEZA İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Kadir Yıldız'ı kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis, Abdulaziz ve kardeşi Burak Kurt'u ise azmettirme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırırken cezkalarda indirim uygulamadı. Hiç duruşmaya katılmayan firari sanık Cumali Kurt hakkında ise yakalama kararı çıkardı. - Adana