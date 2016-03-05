Adam Johnson adından söz ettirmeye devam ediyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'in, reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmesinin ardından sözleşmesini feshettiği Adam Johnson'ın duruşmadan sadece günler önce Dubai'de çekici güzel Julie Hall'la bekarlığa veda partisinde kameralara yakalandığı ortaya çıktı.



DANİMARKALI GÜZELLE YAKALANDI

Yargılandığı davada cinsel istismardan dolayı suçlu bulunan Adam Johnson, Dubai'de bir yatta ve gece kulübünde Danimarkalı güzel Julie Hall'la vakit geçirirken fotoğraflandı. Dubai'de inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan dünyanın en yüksek gökdeleni Burç Halife'de Johnson gününü gün etti.

5 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Bradford kentindeki mahkeme, 28 yaşındaki futbolcunun 15 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğuna hükmetti. Hakim Jonathan Rose, Adam Johnson'ı, 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu yönünde uyardı. Mahkemede karar okunurken tepki göstermeyen Johnson, kefaletle serbest bırakılırken, hakkındaki cezanın 2-3 hafta içinde belli olması bekleniyor.

ESKİ SEVGİLİSİ DE FELEKTEN BİR GÜN ÇALDI

Bütün bunlar olup biterken ünlü futbolcunun eski sevgilisi Stacey Flounders, Dubai'den kilometrelerce uzakta İngiltere'de bar bar gezip felekten bir gün çaldı. Bu arada Flounders'ın babası "kızım ünlü futbolcuyla bir daha asla birlikte olmayacak" dedi.