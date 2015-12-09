Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Acun Ilıcalı'dan Survivor Bombası İbrahim Yattara Ünlüler Takımında

Acun Ilıcalı yeni Survivor kadrosunu şekillendirmek için harekete geçti, bir çok ünlü ismin adı geçsede kesinleşenler arasında bir dönem Trabzonspor forması yiyen İbrahim Yattara ilk isim oldu

Acun Ilıcalı'dan Survivor Bombası İbrahim Yattara Ünlüler Takımında
 Acun Ilıcalı yeni Survivor kadrosunu şekillendirmek için harekete geçti, bir çok ünlü ismin adı geçsede kesinleşenler arasında bir dönem Trabzonspor forması yiyen İbrahim Yattara ilk isim oldu
Ünlü televizyoncu ve fanatik Fenerbahçeli Acun Ilıcalı, Trabzonspor'un efsane ismi Gineli İbrahim Yattara'nın Survivor 2016 kadrosunda olacağını duyurdu.

YATTARA SURVIVOR'DA

Ilıcalı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Trabzonspor'un efsane yıldızı İbrahim Yattara Survivor 2016 kadrosuna katıldı, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.


SURVIVOR'DA 4.FUTBOLCU

Acun Ilıcalı, daha önce bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Pascal Nouma, Ahmet Dursun ve eski Galatasaraylı Ümit Karan'ı Survivor kadrosuna katmıştı. Yattara da Survivor kadrosuna dahil edilen eski futbolcular kervanına katılan dördüncü isim oldu.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Yılmaz Morgül'ün ünlüler takımında yer alacağı açıklamıştı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
SurvivorAcun ılıcalıIbrahim Yattara
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.