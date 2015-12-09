Acun Ilıcalı'dan Survivor Bombası İbrahim Yattara Ünlüler Takımında

Acun Ilıcalı yeni Survivor kadrosunu şekillendirmek için harekete geçti, bir çok ünlü ismin adı geçsede kesinleşenler arasında bir dönem Trabzonspor forması yiyen İbrahim Yattara ilk isim oldu

09 Aralık 2015 Çarşamba 20:30