Acun Ilıcalı'dan Survivor Bombası İbrahim Yattara Ünlüler Takımında

Acun Ilıcalı yeni Survivor kadrosunu şekillendirmek için harekete geçti, bir çok ünlü ismin adı geçsede kesinleşenler arasında bir dönem Trabzonspor forması yiyen İbrahim Yattara ilk isim oldu
Ünlü televizyoncu ve fanatik Fenerbahçeli Acun Ilıcalı, Trabzonspor'un efsane ismi Gineli İbrahim Yattara'nın Survivor 2016 kadrosunda olacağını duyurdu.
YATTARA SURVIVOR'DA
Ilıcalı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Trabzonspor'un efsane yıldızı İbrahim Yattara Survivor 2016 kadrosuna katıldı, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
SURVIVOR'DA 4.FUTBOLCU
Acun Ilıcalı, daha önce bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Pascal Nouma, Ahmet Dursun ve eski Galatasaraylı Ümit Karan'ı Survivor kadrosuna katmıştı. Yattara da Survivor kadrosuna dahil edilen eski futbolcular kervanına katılan dördüncü isim oldu.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Yılmaz Morgül'ün ünlüler takımında yer alacağı açıklamıştı.