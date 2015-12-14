Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2 Fragmanı Film İzle

Katniss Everdeen, Panem halkıyla tam donanımlı hazırlandıkları savaş içerisindeyken Başkan Snow ile karşı karşıya gelir. Panem halkının özgürlük mücadelesini kazanmasına yardımcı olmak için Katniss’ın yakın arkadaşları Gale, Finnick, Peeta ve bir grup hayatlarını tehlikeye atarak 13. Bölge’den ayrılırlar. Atıldıkları bu tehlikeli görevin amacı Başkan Snow’a suikast düzenlemektir. Başkan Snow’un aklındaki tek şey Katniss’i yok etmekten başka bir şey değildir. Düşmanlar, tehlikeli tuzaklar ve hayatındaki tercihler, bu mücadelede hiçbir zaman olmadığı kadar zorlu olacaktır. Bu zamana kadar hayatta kalma savaşı veren Katniss, artık geleceğe yön verebileceğini fark eder.

İlk filmi büyük ilgiyle karşılanan The Hunger Games serisinin dördüncü filmi. Seri, ilk filmin ardından yönetmen koltuğunda bir değişime giderek I Am Legend filminin yönetmeni Francis Lawrence'ın denetimine bırakıldı.