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Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2 Fragmanı Film İzle

Açlık Oyunları serisi Alaycı kuş bölüm iki ile devam ediyor yönetmenliğini Francis Lawrence'in yaptığı filmin başrollerinde Jennifer Lawrence bulunmakta, bu bölümde Panem'de şiddetle devam eden savaş son bulacak mı? Katniss Pita aşkı devam edecek mi? Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2 Fragmanı Film İzle haberimizin detayından ulaşabilirsiniz

 Açlık Oyunları serisi Alaycı kuş bölüm iki ile devam ediyor yönetmenliğini Francis Lawrence'in yaptığı filmin başrollerinde Jennifer Lawrence bulunmakta, bu bölümde Panem'de şiddetle devam eden savaş son bulacak mı? Katniss Pita aşkı devam edecek mi? Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2 Fragmanı Film İzle haberimizin detayından ulaşabilirsiniz

KONUSU:
Katniss Everdeen, Panem halkıyla tam donanımlı hazırlandıkları savaş içerisindeyken Başkan Snow ile karşı karşıya gelir. Panem halkının özgürlük mücadelesini kazanmasına yardımcı olmak için Katniss’ın yakın arkadaşları Gale, Finnick, Peeta ve bir grup hayatlarını tehlikeye atarak 13. Bölge’den ayrılırlar. Atıldıkları bu tehlikeli görevin amacı Başkan Snow’a suikast düzenlemektir. Başkan Snow’un aklındaki tek şey Katniss’i yok etmekten başka bir şey değildir. Düşmanlar, tehlikeli tuzaklar ve hayatındaki tercihler, bu mücadelede hiçbir zaman olmadığı kadar zorlu olacaktır. Bu zamana kadar hayatta kalma savaşı veren Katniss, artık geleceğe yön verebileceğini fark eder.
İlk filmi büyük ilgiyle karşılanan The Hunger Games serisinin dördüncü filmi. Seri, ilk filmin ardından yönetmen koltuğunda bir değişime giderek I Am Legend filminin yönetmeni Francis Lawrence'ın denetimine bırakıldı. 

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2, Peter Craig ve Danny Strong’un senaryosunu yazdığı filmin oyuncu kadrosunda, Oscar ödüllü Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Oscar ödüllü Philip Seymour Hoffman, Jeffrey Wright, Willow Shields, Sam Claflin, Jena Malone, Stanley Tucci ve Donald Sutherland bulunuyor. Seriye Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1’de katılan oyuncular ise Oscar ödüllü Julianne Moore, Mahershala Ali, Natalie Dormer, Wes Chatham, Elden Henson ve Evan Ross.

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