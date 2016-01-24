Açıköğretim Sınavları Ne Zaman Ortaokul - AÖF Sınavları Ne Zaman Yapılacak? - MEB 2015 - 2016 AÖF Sınav Tarihleri

AÖF sınavları ne zaman yapılacak ? MEB 2015 - 2016 AÖF sınav tarihleri açıklandı mı ? Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmaktadır.2015-2016 AÖF sınav tarihleri haberimizde...



AÖF öğrencileri Güz dönemi vize sınavlarına hazırlanıyor. AÖF sınav tarihleri ne zaman? 2015-2016 AÖF sınav takvimi ve sınav ayrıntıları...





Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar.





Sınavlar Türkiye ve K.K.T.C. Lefkoşa’da aynı saatlerde sabah 9.30’da, öğlenden sonra 14.00’da yapılmaktadır.





Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.





Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.





Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.





Öğrenciler, Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin "Giriş Yapmak İçin Tıklayınız" bölümünden TCKN ve şifreleriyle giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alacaklardır. Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.





Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.

SINAV TARİHLERİ





Güz Dönemi Ara Sınavı: 12 - 13 Aralık 2015

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 23 - 24 Ocak 2016

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 16 - 17 Nisan 2016

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 04 - 05 Haziran 2016

2015-2016 Tek Ders Sınavı:16 Temmuz 2016



Sınav Süresi ve Sınav Oturumları







Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.





Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.





Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları yapılmaktadır.





Sınav Yeri



Öğrencilerin oturduğu semt ve ilçeye göre seçtiği sınav merkezi kapsamında bulunan okullara öğrencilerin sorumlu olduğu dersler, kayıtlı bulundukları yarıyıl vb. ölçütler göz önüne alınarak bilgisayar sistemiyle ve birbirini takip eden düzen içerisinde sınav ataması yapılmaktadır.





Üniversitemiz, sınav merkezine ulaşımın kolay sağlanması, öğrenci yoğunluğu ve sınav yapılacak binaların sınava uygun olup olmadığı gibi kriterleri de göz önüne almaktadır.





Toplu sınav ataması anında herhangi bir öğrencinin yerinin değiştirilmesi kendi koşullarına benzer gruptan ayrılarak başka bir salon veya binaya atanması mümkün değildir.





Öğrenciler ikamet ettikleri semte göre uygun olan üniversitemiz tarafından belirlenen sınav merkezlerini seçebilmektedir.





SINAVA GİRMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi



Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (muvazzaf askerler hariç), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait kartlar)

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.





Sınav Sonuçları



Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır.



