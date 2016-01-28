Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları

Açık lise sınav sonucunu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklamanız gerekiyor. Linkte öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

SİSTEME GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN