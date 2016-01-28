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Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları

Açıklanan Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarını sorgulamak için yüz binlerce öğrenci merak içinde bekliyordu, Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarını nasıl sorgulayabileceğiniz hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları

 Açık lise sınav sonucunu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklamanız gerekiyor. Linkte öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. 

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