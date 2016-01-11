Açık Liseye Nasıl Kayıt Olunur? - Kayıt Tarihleri - Yeni Kayıt - İstenen Belgeler

TEOG Lise yerleştirme ve nakil başvurularının 4.Dönemi sonuçlarının açıklanmasının ardından hiç bir liseye yerleşemeyen öğrencilerden açık liselere kayıt yaptırmak isteyenler oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl uygulamaya geçirdiği sistem ile TEOG sınavı ve lise tercihleri sonrasında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler açık liselere kayıt yaptıracaklar. Liseyi AÖL yani açık lise de okumak ve eğitimini devam ettirmek isteyen öğrenciler için AÖL yeni kayıt ve AÖL kayıt yenileme tarihleri MEB 2015-2016 Açık Lise (AÖL) eğitim takvimini kısa bir süre önce açıkladı.





2015-2016 AÖL AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?





Liseyi dışarıdan bitirmek isteyen, eğitimine dışarıdan devam etme isteyen ya da Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlayan yeni TEOG sistemine göre, açık liseye kayıt yaptıracak öğrenciler için 2015 2016 AÖL Açık Öğretim Lisesi Kayıt tarihleri belli oldu. MEB 2015-2016 Açık Lise (AÖL) eğitim takvimine göre, 1. Dönem kayıt işlemleri 2 Eylül – 2 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılacak. Kaydı alınan öğrencilerinin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi ise 30 Ekim 2015 olacak.





AÖL AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR





a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.





b) Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.





c) Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, Anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri,





Spor liseleri, askeri liseler, sosyal bilimler liseleri, Anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, Resmî ve yabancı dil ağırlıklı liseler, özel Anadolu liseleri, fen liseleri ve sağlık meslek liseleri.





d)Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.





e)Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evrakları

2015 2016 AÖL AÇIK LİSE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler;





T.C. Kimlik No Beyanı,





Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,





Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).





Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,





İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile) ya da denklik belgesinin aslı,





2) Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar;





T.C. Kimlik No Beyanı,





Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)





Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf





Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).





Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,





3) Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar;





T.C. Kimlik No Beyanı,





Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan kredisi ve toplam dönemi yazılı denklik belgesinin aslı,





Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,





Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).





Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı





4) Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak; Öğrencilik durumu "Silik" Olanların Başvuruları:





Silik Kaydı yaptıracak öğrenciler; (Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan sonra en az 2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler);

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.

5) Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli form c işlemi);





T.C. Kimlik No Beyanı,





Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,





Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren banka dekontunun aslı,





Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı,





Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).





6) Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış öğrenci:





T.C. Kimlik No Beyanı,





Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,





Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname belgesinin aslı,





Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,





Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,





Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Bu belge kayıt sırasında irtibat büroları tarafından hazırlanır ve öğrenci tarafından imzalanır).



KAYIT ÜCRETİ



Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni kayıt katılım bedelini ödemek zorundadır. 2013 yılında bir dönem için Yeni Kayıt katılım bedeli 25 TL.'dir. Bu bedelin;

20 TL.'sini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının (Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir) herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaranızı beyan ederek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına , ödeyiniz ve dekontunu muhafaza ediniz.

5 TL.'sini ise kayıt yaptıracağınız Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin dekontu ya da makbuzu karşılığında ödeyiniz.

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt için başvuran öğrenci adaylarının, katılım bedelini ödediğine dair bilgileri sistem üzerinden görebilmektedir. Katılım bedelini ödemeyen, eksik ya da yanlış ödeyenlerin kayıtları, sistem tarafından engellendiğinden yapılamamaktadır.

2. Adım : Yeni Kayıt işlemleri İçin İrtibat Bürosuna gidiniz.

Yeni Kayıt ücretini yatırdığınıza dair dekont ve "Yeni Kayıt Başvurusu İçin Gerekli Evraklar" başlığı altında yer alan durumunuza uygun maddede belirtilen belgeler ile birlikte bulunduğunuz yerdeki irtibat bürosuna gidiniz. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt iş ve işlemlerini yapmak üzere görevlendirilen İrtibat Büroları listesi için buraya tıklayınız.

Bu aşamada nüfus kayıt bilgileriniz, adresiniz, resminiz, getirdiğiniz belgelere(tasdikname, diploma, denklik belgesi vb.) ait bilgiler Açık Öğretim Lisesi Bilgi sistemine kaydedilir, öğrenci numaranız ve geçici şifreniz oluşturulur. İrtibat Bürosu , sisteme kaydedilen bilgilerin bir nüshasını da tarafınıza verir.

Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. İrtibat büroları öğrenciye ait not girişleri (tasdikname ile gelenlerin), resim aktarımı ve kredilendirme vs. gibi diğer bilgileri sisteme kaydederler. Bilgi girişleri tamamlanıp girişler kontrol edildikten sonra "Ön Kayıt" durumundaki öğrenci "Aktif " duruma getirilir.





AÖL KİMLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAZ





A) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz ile bu mücadelede şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,

B) İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar;

C) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler,

D) Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,



Yukarıdaki şartlardan birini taşıyan öğrencilerimiz durumlarını belgelendirmek şartıyla diploma harcı dışında, kayıt yenileme, yeni kayıt ve eğitim giderleri alınmayacaktır



Söz konusu belgelerin iki adet fotokopisi aslıdır gibi yapılarak bir tanesi öğrenci dosyasına konulacak diğeri de istenildiğinde Açık Öğretim lisesine gönderilmek üzere muhafaza edecektir. (şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden yararlanamaz.)



2015 -2016 AÖL AÇIK LİSE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ