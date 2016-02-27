Acı Aşk Dizisi Oyuncuları - Hangi Ünlü Kimi Canlandırıyor? Oyuncuları Kimler?

Acı Aşk dizisi oyuncuları kimler ? Hangi ünlü kimi canlandırıyor ? Yapımcılığını TMC Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Çağatay Tosun’un yaptığı Acı Aşk dizisi ATV ekranlarında yayınlanacak.Acı Aşk dizisi oyuncuları tanıyalım...





Yapımcılığını TMC Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Çağatay Tosun’un yaptığı, oyuncu kadrosunda Selin Şekerci, Seçkin Özdemir, Türkü Turan, Erkan Can, Mutlu Güney, Neriman Uğur, Arda Öziri ve Hüseyin Avni Danyal’ın yer aldığı diziyi, Arka Sıradakiler, Bir Çocuk Sevdim ve Aşkın Kanunu gibi dizileri kaleme alan Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Figen Şakacı yazıyor.





Atv’nin yeni dizilerinden Acı Aşk TMC’nin yapımcılığında yakında ekranda olacak. Seçkin Özdemir, Selin Şekerci, Türkü Turan ve Erkan Can gibi oyunucların rol aldığı diziye son olarak Aşkın Bedeli dizisinin başrolünde rol alan Arda Öziri de dahil oldu.





Usta oyuncu Erkan Can Acı Aşk dizisine dahil olan son isim oldu.





Şekerci’nin başrolü Seçkin Özdemir’le paylaştığı, yapımcılığını Erol Avcı’nın, yönetmenliğini ise Çağatay Tosun’un üstlendiği “Acı Aşk”ın çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.





Acı Aşk’ın ilk karesini Seçkin Özdemir instagram hesabından ”çalışmaya çalışıyoruz” iletisiyle paylaştı.

Seçkin Özdemir Kimdir ?





Seçkin Özdemir Radyo ve televizyon programcısı, oyuncu,dj ve sunucudur.





Seçkin Özdemir 25 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, üniversite eğitimi için Kocaeli’ye gitti. Kocaeli Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Ardından “Müjdat Gezen Sanat Merkezi – MSM” de tiyatro eğitimi aldı.





Kariyeri





2000 senesinde Kocaeli’nin bölgesel yabancı müzik radyolarından “Red Fm” de radyo programcılığına başladı. 2002 senesinde yapmaya başladığı “Brainstorm”isimli radyo show programı Kocaeli’de büyük ilgi gördü ve program 2004’e kadar devam etti. Antalya, İstanbul ve Bodrum’un birçok önemli kulübünde dj olarak kalabalıklara performans sergiledi.





2004 senesinde İstanbul “My Radio”da 5 ay boyunca drive time’da interaktif bir radyo show programı gerçekleştirdi. 2004 Ağustos ayında “Number 1”a transfer olarak televizyon programı da yapmaya başladı. 2005 senesinde Foster’s sponsorluğunda yaptığı “Faraş” isimli absürd programın ardından, 2006 senesinde Türkiye’nin en büyük gençlik kulubü “Gnctrkcll’’ Seçkin Özdemir’le çalışmaya başladı. 2 sene Number 1 Tv ve Number 1 Fm’de yönetmen Önder Kızılkan’la birlikte Gnctrkcll sponsorluğunda “Play” isimli gençlik müzik eğlence programını hazırlayıp sundu ve ayrıca Gnctrkcll’nin Türkiye çapındaki organizasyonlarında sahne sunuculuğu yaptı.





Müjdat gezen sanat merkezinde aldığı tiyatro eğitiminin ardından Akbank, Ülker, Binboa Vodka, Coca-Cola ve Gnctrkcll reklam filmlerinde rol aldı ve 2008 yılında Atv’nin Yaban Gülü dizisinde Burak karakterini oynadı.





2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın sevgilisi Leo Karakterini canlandırmıştır. Sanatçı son olarak Al Yazmalım isimli dizide Özge Özpirinçci ile birlikte başrol oynamıştır. 2013 yılı Mart ayında başlayan ve "I'm Sorry, I Love You" adlı bir Kore dizisinden uyarlanan "Bir Aşk Hikayesi" adlı dizide Damla Sönmez ile başrol oynamıştır.2014 yılın Aralık ayında başlayan "Günahkar" dizisinde Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse ile başrol oynamıştır.





Yaban Gülü - 2008

Muhteşem Yüzyıl - Leo - 2012

Al Yazmalım - İlyas - 2011-2012

Bir Aşk Hikayesi - Korkut Ali - 2013-2014

Günahkar - Ali Yusuf Tan - 2014

Racon - Ailem İçin - Adnan Korhan - 2015

Selin Şekerci Kimdir ?





Genç oyuncu yeni dizisinde, alışılmış “çılgın genç kız” rollerinin aksine, hırslı ve hedeflerine ulaşmak için her türlü kötülüğü yapabilecek Melek adlı bir kadını canlandırıyor.





1 Haziran 1988; Karşıyaka, İzmir doğumlu oyuncunun, babası Arap, annesi Azeri asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda yer aldı. İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Daha sonra İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı.





Panda, Tariş Zeytinyağı ve Turkcell Selocan Şanslı Gün reklamlarında oynamıştır. Kavak Yelleri adlı bir gençlik dizisinde üç bölüm Feyza karakterini ve Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırmıştır. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol almıştır. 2014 yazı itibari ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin baş rollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır.

Türkü Turan Kimdir ?





1 Şubat 1985 Muğla doğumludur.





Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Turan 2007 yılında Annem isimli Televizyon dizisinde Pınar karakterini canlandırmış, daha sonra 2009 yılında Reha Erdem'in yönetmenliğini üstlendiği Kosmos isimli filmde Neptün karakterini canlandırmıştır. 2010 yılında Fox televizyon kanalında yayınlanan Çakıl Taşları isimli dizide oynamıştır. Oyuncu ayrıca Gönül Ferman Dinlemiyor dizisinde Hayal karakterini, Nuri isimli dizide ise Ayça karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Adını Feriha Koydum isimli dizide rol almıştır. Gişe Memuru filminde konuk oyuncu olarak yer almış, 2011 yılı Kasım ayında vizyona giren Musallat 2: Lanet isimli filmde rol almıştır ve Tatar Ramazan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Riot Games'in League of Legends adlı oyununda Kalista adlı şampiyonun seslendirmesini yapmıştır. Bu yıl içerisinde Maral dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Erkan Can Kimdir ?





1 Kasım 1958'de Bursa'da doğdu. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı. 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'na girdi. 1992 yılında sevilen dizi Mahallenin Muhtarlarında Temel karakteri ile televizyon dünyasına girdi. 1998 yılında Gemide adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 1998 yılında 35.Antalya Film Şenliğinde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Aynı filmle 1999 yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödüllerini aldı.2011 yılında Artvin'de Maçahel Vadisi'ndeki Camili Köyü ve Karçal Dağları ile ilgili belgeseli sundu ve doğaya olan duyarlılığını bu belgeselde aktardı.Belgesel İz TV'de yayınlandı.





Filmografisi





2015-günümüz Haşhaşiler (TV dizisi), 2014 Kara Para Aşk (TV dizisi), 2014 Eyyvah Eyvah 3, 2014 Patron Mutlu Son İstiyor - Atçı Arif, 2013 Bebek İşi (TV dizisi)-Yankı bebeği seslendiren kişi, 2013 Galip Derviş (TV dizisi) - Fazıl Derviş (Konuk Oyuncu), 2013 Koğuş Akademisi, 2012 Toprağın Çocukları oyuncu ve yapımcı, 2012 Son (TV dizisi) - ATV, 2011 Üsküdar'a Giderken (TV dizisi) - Kanal D, 2011 Karçal: Kuzeyin Çığlığı (Belgesel)- İz TV, 2010 Fasulye (kısa film) - Baba, 2009 7 Kocalı Hürmüz- Hızır Reis, 2009 Kapalıçarşı (TV dizisi), 2009 Siyah Beyaz, 2008 Kara Köpekler Havlarken, 2008 Girdap, 2008 Düğün Şarkıcısı -Kudret, 2007 Bıçak Sırtı -Numan, 2007 Takva - Muharrem

2006 Yaşamın Kıyısında - Nejatın amcasının oğlu, 2006 Kader - İrfan, 2006 Fırtına (TV dizisi) - Oflu Hoca, 2005 Pamuk Prenses 2 (kısa film) - Serdar, 2005 Kapıları Açmak (TV dizisi) - Suphi Yılmaz, 2005 O Şimdi Mahkum - Kazım

2005 Anlat İstanbul - Darbukacı, 2004 Yazı Tura - Firuz, 2002 Azad (TV dizisi), 2001 Vizontele - Mela Hüseyin, 2000 Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - Suat, 1998 Gemide - Kaptan, 1998 Bana Old and Wise'ı Çal (kısa film) - Oğuz