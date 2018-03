Acı Aşk Dizisi Melek karakterini canlandıran Sezgi Sena Akay Kimdir?

Acı Aşk Melek kimdir? Gerçek adı ne? Sezgi Sena Akay kimdir? Show Tv ekranlarında yayınlanan Acı Aşk dizisi oyuncu kadrosunda genç ve tecrübeli isimleri buluşturuyor.Aşk'ın farklı hallerinin anlatıldığı dizide Melek karakterini canlandıran Sezgi Sena Akay ile ilgili detaylar haberimizde...

Yapımını TMC, yapımcılığını Erol AVCI’nın üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Figen Şakacı ve Mahir Erol’un kaleme aldığı, müziklerini Kıraç’ın yaptığı; Acı Aşk'ın Yönetmen koltuğu ise M. Çağatay Tosun'un.

Sezgi Sena Akay Kimdir?

1992 İstanbul doğumludur.

Duayen organizatör Erkan Özerman'ın podyum dünyasına son armağanı Sezgi Sena Akay, otoriteler tarafından son yıllarda çıkan en iyi model olarak görülüyor. Henüz 18 yaşındaki Sena, daha önce Best Model yarışmasından çıkan birçok ünlü ismin aksine mankenlik ve fotomodellik yolunda ilerlemek istediğini ve modellik yapmanın kendisini çok iyi hissetirdiğini söylüyor.

Geçmiş sezonlarda Galatasaray ve Fenerbahçe altyapılarında forma giydi. Katılmış olduğu Best Model Of The World adlı güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra yıldızı parladı ve günümüzün en popüler isimlerinden birisi haline geldi. Her geçen gün oyunculuk alanında kendisini geliştiren Sezgi Hanım günümüzde Zeytin Tepesi adlı dizide Nevin karakterini canlandırdırmştır. 2015 Aşk Acısı dizisinde Melek karakterini canlandıracaktır.

Ölçüleri nedir?

84-60-88. Kilo: 56. Boyu: 181 cm.





OYUNCULAR

Seçkin özdemir

Selin Şekerci

Sezgi Sena Akay

Alperen Duymaz

Hüseyin Avni Danyal

Neriman Uğur

Erkan Can

Mutlu Güney

Nazan Diper

Çağla Özavcı

Türkü Turan

Tolga Mendi

KONU

Acı Aşk, mutluluk ve masumiyetle başlayan bir aşkın darmadağın ettiği hayatları konu alıyor. Bir yandan Melek (Sezgi Sena Akay) ve Bulut’un (Seçkin Özdemir) rüya gibi yaşadığı imkansız aşkları, diğer yandan sevgiye aç bir kadın olan Sude’nin (Selin Şekerci) çırpınışı ve bütün bu gönül tutulmalarının arasında aşkın fedakarlık ve cesaretten ibaret olduğunu hatırlatan Ali (Alperen Duymaz)… Bu kördüğüm nasıl çözülecek, yolları nasıl kesişecektir.