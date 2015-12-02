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ABD'nin Kaliforniya'da silahlı saldırı! 20 Kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardio'da 3 silahlı saldırgan tarafından golf sahası civarında açılan ateş sonucu 12 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

ABD'nin Kaliforniya'da silahlı saldırı! 20 Kişi hayatını kaybetti
 ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardio bölgesinde 3 silahlı saldırgan tarafından meydana gelen silahlı saldırıda, 12 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Devam eden saldırıya müdahale için bölgeye SWAT ekipleri gönderildi.
SALDIRI, AİLE PLANLAMA KLİNİĞİ YAKINDA MEYDANA GELDİ

San Bernardio polisi, kamuya açık bir golf sahası civarında silahlı saldırı meydana geldiğini açıkladı. 20 kişinin yaralandığı saldırının, bölgedeki aile planlama kliniğinin yakınında olduğu belirtildi.

SWAT EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Polis, Twitter'dan yaptığı uyarıda, vatandaşların Orange Show Road, South Waterman Avenue ve Park Center Circle bölgelerinden uzak durmasını istedi.

Olayın halen devam ettiği bölgeye SWAT ekiplerinin gönderildiği açıklandı. Geçen hafta cuma günü Kaliforniya'da bir aile planlama kliniğinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu biri polis 3 kişi ölmüş, 9 kişi de yaralanmıştı.

ELLERİNDE AĞIR SİLAH VAR

Saldırganların hücum yeleği giydiği ve ağır silah kullandıkları belirtildi.
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