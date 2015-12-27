ABD'de polis silahsız iki siyahiyi öldürdü! Quintonio Legrier ve Bettie R. Jones öldürüldü!

Edinilen bilgiye göre, Chicago polisi, kentin güneyinde aile içi şiddet ihbarı üzerine gittiği binada mühendislik fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Quintonio LeGrier ve 55 yaşında 5 çocuk annesi Bettie R. Jones'u silahla vurarak öldürdü.Polisten yapılan açıklamada, Quintonio LeGrier'in babasının çağrısı üzerine olay yerine gidildiğini ve gencin tehlike oluşturması üzerine vurulduğu, kadının ölümünün ise "kazara" meydana geldiği belirtilerek kadının yakınlarına başsağlığı dilendi.ABD medyasında yer alan haberlerde, iki kurbanın da siyahi ve silahsız olduğu ifade edildi. Olay sırasında gencin elinde beyzbol sopası bulunduğu da öne sürüldü.Quintonio LeGrier'in babasının, oğlunun şiddet uyguladığı iddiasıyla polisi aradığı, komşuları olan Bettie R. Jones'tan da polis ulaşınca eve yönlendirmesini istediği belirtildi ancak kadının nasıl bir kazaya kurban gittiğine ilişkin detay verilmedi.LeGrier'in annesi de basına yaptığı açıklamada, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu ve bazen sesini yükseltebildiğini ancak şiddete meyilli olmadığını savundu.Chicago'da geçen yıl beyaz bir polis 17 yaşındaki siyahi çocuğu yol ortasında defalarca kez ateş ederek öldürmüştü. Kasım ayında olayın görüntülerinin yayınlanması üzerine kentte polis karşıtı eylemler yaşanmış, polis memuruna ise cinayet suçlaması yöneltilmişti.