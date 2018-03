ABD'de 190 Müslümana büyük şok

ABD 'nin Colorado eyaletinde, Cargill adlı et işleme fabrikasında çalışan 190 Müslüman işçi, firmanın namaz vakitlerine ilişkin yeni uygulamasını protesto edince işini kaybetti.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Fort Morgan şehrinde faaliyet gösteren Cargill et işleme fabrikasında çalışan çoğu Somalili yaklaşık 2000 Müslüman işçi, namaz vakitlerine ilişkin firmanın yeni uygulamasını protesto etmek amacıyla 10 gün önce iş bırakma eylemi yaptı.

İşçilerden bazıları birkaç gün içinde işine dönerken, 190'ı "3 gün peş peş işe gelmedikleri" gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Fort Morgan'da işini kaybeden çalışanlar adına firma yetkilileri ile görüşmeler yapan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) açıklamasında, Müslüman işçilere yapılan muamelenin haksızlık olduğunu ve işçilerin yeniden işbaşı yapabilmesi için firma yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını belirtti.

CAIR sözcüsü Jaylani Hussein, konuyla ilgili açıklamasında Müslüman işçilerin önceki dönemlerde vardiya değişimlerinde veya 30 dakikalık öğle molalarında işlerini aksatmadan namazlarını kılabildiklerini kaydetti.

Denver Post'ta yer alan haber e göre Hussein, son günlerde firmanın, vardiya aralarında namaza gitmek isteyen çalışanlarına, "Eğer namaz kılmak istiyorsanız evinize gidin" açıklamasını yaptığını, bunun üzerine iş bırakma eylemi yapan işçilerin çoğu işini kaybettiğini söyledi.

Cargill firmasından yapılan açıklamada, "Fort Morgan tesisinde 2009 yılından bu yana ibadet için ayrılmış mekan bulunmaktadır ve çalışanlarımız vardiya dönüşümlerinde burayı kullanmaktadır" ifadelerini kullandı. Firma, işten çıkarmaların yasal zeminde yapıldığını savundu.

Aynı tesiste 2011 yılında da benzer sorunlar gündeme gelmiş, Cargill sözcüsü Michael Martin, "Bazı çalışanlarımız her gün belli saatlerde ibadet imkanının garanti edilmesini talep ediyor. Bu, yasal bir gereklilik değil ve bizim üretim bandını kapatmadan bunu karşılamamız mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.