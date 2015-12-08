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ABD'ye Hacker Şoku Bu İddia Çok Konuşulur

ABD'li bir hacker NASA'nın bilgisayarlarını çöketmesinin ardından ABD'nin uzayda savaş gemilerinin olduğu ve bunun kanıtlarının bulunduğuna dair iddiada bulundu

ABD'ye Hacker Şoku Bu İddia Çok Konuşulur
 ABD'li bir hacker NASA'nın bilgisayarlarını çöketmesinin ardından ABD'nin uzayda savaş gemilerinin olduğu ve bunun kanıtlarının bulunduğuna dair iddiada bulundu
NASA bilgisayarlarını çökerttikten sonra 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan bilgisayar korsanı Gary McKinnon, NASA bilgisayarlarında bulduklarını kamuoyuyla paylaştı.
"ABD GİZLİ BİR UZAY PROGRAMI YÜRÜTÜYOR"
McKinnon, Amerikan donanmasının yürüttüğü gizli bir uzay programına dair kanıt bulduğunu ve program kapsamında uzay savaş gemisinin de olduğu bilgisini paylaştı.
"ABD'NİN UZAYDA SAVAŞ GEMİLERİ VAR"
UFO kanallarından RichPlanet televizyonuna "Aylardır gidip geliyorum. Sürekli düşünüyorum. Landsearch adında bütün dosya ve klasörleri araştırabilen bir program kullandım. Bütün belgeleri taradım ve inceledim. 'Dünya dışı subaylar' yazan bir Excel hesap tablosu buldum. Subayların rütbeleri ve adları yer alıyordu. Uzay gemileri arasında 'madde transferi'ne dair kayıtlar da vardı. Buradan Amerika'nın uzayda gemileri olduğu sonucuna vardım. Adları U.S.S. (ABD gemisi) diye başlıyordu." dedi.
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NasaABDHacker
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