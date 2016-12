ABD Libya’ya Saldıracak mı?

ABD Genelkurmay Başkanı Joe Dunford, Washington'da katıldığı ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nin toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Dunford, Libya'daki durumun kritik olabileceğine vurgu yaparak, ABD askerlerinin hazırlandığını ve her an ABD Özel Kuvvetleri'nin Libya'ya girebileceğini söyledi.





Washington Post gazetesine de demeç veren Orgeneral Dunford, Ulusal Libya Birlik Hükümeti ile yoğun bir diplomasi yürüttüklerini ve ülkeyi IŞİD'in elinden kurtarmak istediklerini vurguladı.



Libya'da IŞİD'in varlığı ile ilgili söylentiler uzun zamandır tepki çekiyor. ABD ve AB ülkeleri IŞİD'in bu bölgede gücünü arttırdığını iddia ederek askeri müdahale hazırlıkları yürütüyor.



Amerikalı yetkililer, Irak ve Suriye'de güç kaybeden IŞİD’in yeni hedefinin Libya olduğunu ifade ediyor. New York Times’ın haberine göre ABD Başkanı Barack Obama’ya da Libya’daki IŞİD yapılanmasına karşı harekete geçmesi için danışmanlarından baskı var. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin üyesi California’dan Demokrat vekil Adam B. Schiff de “IŞİD’in Libya’da çok büyük bir bölgeyi tuttuğunu ve etkili şekilde yönettiğini görebilirsiniz” derken, Libya’nın Avrupa’nın güneyine yakınlığına işaret ediyor. New York Times, Pentagon yetkililerine dayanarak, IŞİD’in Libya’daki savaşçı sayısının son birkaç ayda iki kattan fazla artarak 5 bin ila 6 bin 500’e çıktığını yazdı.