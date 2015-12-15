A Spor Canlı İzle - A Spor Canlı Yayın - A Spor Yayın Akışı - A Spor Türkiye Kupası Canlı İzle

TT 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.





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Kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde, teknik direktör Cüneyt Karakuş yönetiminde gerçekleşen antrenmana koşu ile başlayan futbolcular, daha sonra ter antrenmanı yaptı.

Bolu ekibi, antrenmanın ardından yarın oynayacağı karşılaşma için kara yoluyla Eskişehir'e hareket etti.

Trabzonspor, İzmir'e geldi

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nun ilk maçında yarın Spor Toto 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'la karşılaşacak Trabzonspor, İzmir'e geldi.

Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi karşılayan az sayıda taraftar, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Trabzonspor, daha sonra karayoluyla Aydın'da konaklayacağı otele geçti.

Nazilli İlçe Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak Nazilli Belediyespor-Trabzonspor maçını Emre Malok yönetecek.

Giresunspor Kulübü Asbaşkanı Özkul:

PTT 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp asbaşkanı İbrahim Özkul, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda oynayacakları Antalyaspor'a karşı iyi futbolla iyi bir netice almak istediklerini söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda en üst noktaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Kupada Antalyaspor gibi güçlü bir ekip karşısında oynayacaklarını dile getiren Özkul, "Biz de iyi bir takımız. Bu maçta forma şansı bulamayan, ligde az maça çıkan oyuncularımızın ağırlıklı olduğu bir kadroyla sahaya çıkacağız. Biz gençlerimizle de başarılı sonuçlar alabiliriz. Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a karşı iyi futbolla iyi bir netice almak istiyoruz" dedi.

Özkul, ligde 19 Aralık Cumartesi günü oynayacakları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının kendileri için daha önemli olduğunu ifade ederek, "Bu demek değildir ki Türkiye Kupası'nı bir kenara bıraktık. Biz her iki kulvarda da mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında oynanacak ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda oynanacak ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 15, 16 ve 17 Aralık'ta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

A GRUBU

16 Aralık Çarşamba

13.00 Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler: Levent Aktan

18.15 Medipol Başakşehir - Şanlıurfaspor: Emre Altun

B GRUBU

15 Aralık Salı

12.00 Büyükçekmece Tepecik Spor - Bursaspor: Oktay Taş

16.00 Eskişehirspor - Boluspor: Eser Birinci

C GRUBU

17 Aralık Perşembe

13.45 1461 Trabzon - Sivas Belediye Spor: Murat Erdoğan

18.30 Beşiktaş - Kardemir Karabükspor: Volkan Bayarslan

D GRUBU

16 Aralık Çarşamba

13.00 Aydınspor 1923 - Mersin İdmanyurdu: Ali Şansalan

15.45 Çaykur Rizespor - Bucaspor: Celal Bayraklı

E GRUBU

17 Aralık Perşembe

16.00 Karşıyaka - Kastamonuspor 1966: Hasbi Dede

20.45 Galatasaray - Akhisar Belediyespor: Abdulkadir Bitigen

F GRUBU

15 Aralık Salı

14.00 Nazilli Belediyespor - Trabzonspor: Emre Malok

18.30 Gaziantepspor - Adanaspor: Burak Taşkınsoy

G GRUBU

16 Aralık Çarşamba

12.00 İnegölspor - Etimesgut Belediyespor: Alper Oran

20.30 Torku Konyaspor - Kayserispor: Mustafa İlker Coşkun

H GRUBU

15 Aralık Salı

20.30 Antalyaspor - Giresunspor: Çağatay Şahan

16 Aralık Çarşamba

14.00 Tuzlaspor - Fenerbahçe: Murat Özcan

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın, 16 ve 17 Aralık'ta 8 grupta oynanacak toplam 16 maçta düdük çalacak hakemler şunlar:

Kupada toplam 32 takımın mücadele edeceği 8 grupta 1. hafta maçları yarın, 16 ve 17 Aralık'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar ve ilk haftanın maç programı şöyle:

A Grubu: Medipol Başakşehir, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, Amed Sportif Faaliyetler

B Grubu: Büyükçekmece Tepecikspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Boluspor

C Grubu: Beşiktaş, 1461 Trabzon, Sivas Belediyespor, Kardemir Karabükspor

D Grubu: Çaykur Rizespor, Aydınspor 1923, Bucaspor, Mersin İdmanyurdu

E Grubu: Galatasaray, Kastamonuspor 1966, Akhisar Belediyespor, Karşıyaka

F Grubu: Trabzonspor, Gaziantepspor, Nazilli Belediyespor, Adanaspor

G Grubu: İnegölspor, Etimesgut Belediyespor, Torku Konyaspor, Kayserispor

H Grubu: Fenerbahçe, Antalyaspor, Tuzlaspor, Giresunspor

- Maç programı:

Yarın:

12.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Nazilli Belediyespor-Trabzonspor (Nazilli İlçe)

16.00 Eskişehirspor-Boluspor (Eskişehir Atatürk)

18.30 Gaziantepspor-Adanaspor (Kamil Ocak)

20.30 Antalyaspor-Giresunspor (Antalya)

16 Aralık Çarşamba:

12.00 İnegölspor-Etimesgut Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.00 Aydınspor 1923-Mersin İdmanyurdu (Adnan Menderes)

13.00 Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Tuzlaspor-Fenerbahçe (Tuzla Belediye)

15.45 Çaykur Rizespor-Bucaspor (Yeni Rize Şehir)

18.15 Medipol Başakşehir-Şanlıurfaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Torku Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Torku Arena)

17 Aralık Perşembe:

13.45 1461 Trabzon-Sivas Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)

16.00 Karşıyaka-Kastamonuspor 1966 (İzmir Atatürk)

18.30 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Atatürk Olimpiyat)

20.45 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)

A Spor canlı yayınıyla bugün Ziraat Türkiye Kupası maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bugün Bursaspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Gaziantepspor ve Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda rakipleriyle karşılaşıyor. Sizler de A Spor canlı yayınını izlemek için haberimizi inceleyebilirsiniz.