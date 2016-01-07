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9 Ocak Cumartesi İstanbul ilçeleri Pendik Sancaktepe ve Tuzla elektrik kesintisi

09 Ocak 2016 Cumartesi günü İstanbul'un Pendik, Sancaktepe ve Tuzla ilçelerine bakım ve onarım nedeniyle günün belirli saatlerinde elektrik verilemeyecek

9 Ocak Cumartesi İstanbul ilçeleri Pendik Sancaktepe ve Tuzla elektrik kesintisi

 İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Pendik'te 09.00-13.00'te, Kurtköy Mahallesi, Başak, Badem, Erdem, Sümbül, Kahraman, Orhanlı sokaklarına, 13.00-17.00'de, Şeyhli Mahallesi, Ulus, Hisar, Menzil, Mevlana, Nur, Bektaşi sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Sancaktepe'de 09.00-11.00'de, Abdurrahmangazi Mahallesi, Atayolu Sokak, 09.00-17.00'de, Fatih Mahallesi, Pehlivan, Gürbüz, Yakacık, Armağan, Aygün, Çelebi, Yörük sokaklarına, Tuzla'da 14.00-17.00'de, Aydınlı Mahallesi, Fidan, Süheyla, Akkuyu, Menekşe, Sülün, Deste, Ercan, Nazende, Üzüm sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

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PendikSancaktepeTuzla
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