9 milyon kişiyi ilgilendiren zam haberi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına yapılan aylık 100 liralık seyyanen zamdan, 9 milyonun üzerindeki hak sahibinin yararlanacağını belirterek, "100 liralık zam, yaşlılık ve malullük aylıklarında 100 lira olarak, ölüm aylıklarında eş, çocuk ve ana-babalara hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı gelirlerinde ise iş göremezlik derecesine göre yansıtılacak" dedi.

Bağlı, SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına ocak ayından itibaren ayda 100 lira seyyanen zam yapılmasını da içeren tasarının, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini anımsattı.

SSK ve BAĞKUR emeklilerinin ocak ayında alacakları 100 lira seyyanen zammın yanında, 2015'in temmuz-aralık döneminde gerçekleşen 6 aylık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranında zammı da alacağını bildiren Bağlı, şunları kaydetti:

"100 liralık zam, yaşlılık ve malullük aylıklarında 100 lira olarak, ölüm aylıklarında eş, çocuk ve ana-babalara hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı gelirlerinde ise iş göremezlik derecesine göre yansıtılacak. SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına yapılan aylık 100 liralık seyyanen zamdan, 9 milyonun üzerindeki hak sahibi yararlanacak. 2016 yılı içerisinde emekli olacakların da yararlanacağı bu zammın yıllık maliyeti, yaklaşık 10,5 milyar lira olacak."

Bağlı, ülkenin bugünlere gelmesinde emeklilerin geçmişte ürettiği değerlerin önemli payı olduğunu ifade ederek sosyal devletin referans noktalarından birinin de emeklilerin memnuniyeti olduğunu söyledi.

SGK olarak milyonlarca emeklinin sosyal güvenlik hizmetlerindeki memnuniyetini önemsediklerini dile getiren Bağlı, "100 lira seyyanen zam, tüm emeklilerimize hayırlı olsun. Emeklilerimizin bu parayı aileleriyle birlikte huzur içinde harcamasını diliyorum" dedi.

Kaynak : AA