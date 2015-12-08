9 Aralık 2015 İstanbul İlçeleri Mahalleleri Elektirik Kesintisi

Kadıköy, Sultanbeyli, Şile, Pendik, Ataşehir, Sancaktepe ve Maltepe'nin bazı mahallelerinde 9 Aralık'ta elektrik kesintisi yapılacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de 09.00-16.00'da Merdivenköy Mahallesi, İmam Ramiz ve Özlem sokakları, Sultanbeyli'de 09.00-17.00'de Mecidiye Mahallesi, Haliç, Işılay, Rahmet, Saraçlı, Sürme, Arı, Ahmet, Selçukhan, Safran ve Baran sokakları, Şile'de 10.00-12.30'da Alacalı Mahallesi ve sokakları, 13.00-15.30'da Doğancılı Mahallesi ve sokakları elektrik alamayacak.

Pendik'te 01.00-07.00'de Yenişehir Mahallesi, Dedepaşa Sokağı, Ataşehir'de 01.00-06.00'da İçerenköy Mahallesi, Çayır Sokağı, Sancaktepe'de 09.30-17.00'da Emek Mahallesi, Fatih, Cengiz Yadigar, Mükrime, Ihlamur sokakları, 09.00-15.00'te Abdurrahmangazi Mahallesi, Ebubekir Sokağı ile Maltepe'de 09.00-18.00'de Feyzullah Mahallesi, Aydınlar, Çetin ve Önder sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

AA