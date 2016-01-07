8 Ocak Cuma FOX TV Zuhal Topal Canlı izle - 8 Ocak Cuma Zuhal Topal Son Bölüm Youtube İzle

FOX ekranlarında gelin ve damat adaylarını buluşturarak, mutlu yuvalar kurulmasına öncülük edecek olan ünlü oyuncu Zuhal Topal, programında izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Bambaşka heyecanların ve samimi duyguların paylaşılacağı; en önemlisi ‘yalnız kalplerin’ buluşacağı programda, halkın içinden, gerçek hikayeler milyonlarla buluşuyor.



