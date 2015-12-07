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7.2 Büyüklüğündeki Deprem Paniğe Neden Oldu

Tacikistan'da meydana gelen deprem 7,2 büyüklüğünde olduğunun bilgisi geldi, Şuan henüz ölü veya yaralı varmı bilinmiyor. Depremin ülkede nasıl bir hasar bıraktığı hakkında detaylı bilgiyi haberimizde ayrıntıları ile paylaşacağız..

7.2 Büyüklüğündeki Deprem Paniğe Neden Oldu
 Tacikistan'da meydana gelen deprem 7,2 büyüklüğünde olduğunun bilgisi geldi, Şuan henüz ölü veya yaralı varmı bilinmiyor. Depremin ülkede nasıl bir hasar bıraktığı hakkında detaylı bilgiyi haberimizde ayrıntıları ile paylaşacağız.. 
Tacikistan'da 7.2 şiddetinde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Deprem  Hindistan'ın kuzey bölgelerinde de hissedildi.

Duşanbe'nin 367 kilometre doğusunda meydana gelen depremin can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz bilgi açıklanmadı. 

ABD jeolojik araştırmalar kurumu USGS tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Hindistan'ın Delhi ve Srinagar bölgelerinde de hissedildi.
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DepremTacikistan
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