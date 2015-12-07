7.2 Büyüklüğündeki Deprem Paniğe Neden Oldu

Tacikistan'da meydana gelen deprem 7,2 büyüklüğünde olduğunun bilgisi geldi, Şuan henüz ölü veya yaralı varmı bilinmiyor. Depremin ülkede nasıl bir hasar bıraktığı hakkında detaylı bilgiyi haberimizde ayrıntıları ile paylaşacağız..

07 Aralık 2015 Pazartesi 10:24