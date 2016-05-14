7 Kıtanın En Güzel Kadını Bodrum'da Belli Oldu

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde "Miss 7 Continents" Güzellik Yarışması düzenlendi. Dans gösterileri ve animasyon şovlar ile başlayan gecede, modacı Aleksander Dodado'nun tasarımlarından oluşan gece elbiseleri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.



Çeşitli ülkelerden gelen yarışmacılar bir hafta boyunca Bodrum'da kaldı. İlçenin çeşitli yerlerini gezen güzeller, düzenlenen güzellik yarışmasında kıyasıya yarıştı. Macaristan, Yunanistan, Moldova, Güney Afrika , Ukrayna, Ermenistan, Tataristan, Rusya, İspanya ve Kırım'dan başta olmak üzere 22 ülkeden gelen güzeller, bikini ve abiye kıyafetler ile jürinin karşısına çıktı.

Yaklaşık 2 saat süren gecede, Güney Afrika'dan gelen Andrea Abrahams 1. oldu. Yarışmada, Moldovalı Kristina Goncharova ikinci, Ukraynalı Kateryna Laktionova üçüncü, Ermenistan'dan yarışmaya katılan Shushan Yeritsyan dördüncü, Kırımlı Maria Moroz ise beşinci oldu.

Dereceye giren 5 yarışmacıya ödülleri verildi. İlk 3'e giren yarışmacılar ise taçlarına kavuştu. Birinci olan Güney Afrikalı Andrea Abrahams'ın gözlerinin dolduğu ve çok heyecanlı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

