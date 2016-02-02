4A Emeklilik Yaşı Sorgulama - Hizmet Bilgisi 4A Sorgulama

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Günümüzün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde devlet kurumları da gelişen internet teknolojisinin yaygın kullanımına ve sağladığı avantajlara kayıtsız kalamayarak daha modern bir hizmet standardı yakalayabilmek amacı ile hizmetlerinde gelişen internet teknolojisini daha aktif şekilde kullanmaya başladı.

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4A Hizmet dökümü TC ile sorgulama

Türkiye’de de devlet kurumlarında gelişen internet teknolojisinin hizmetlerde aktif olarak kullanıldığı görülüyor. Vatandaşların devlet kurumları ile olan işlemlerini daha hızlı ve daha çağdaş standartlarda yapabilmelerine imkan veren internet teknolojisi, Türkiye’de en yoğun olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanılıyor. Böylelikle SSK sigortası mükellefleri artık SSK hizmet dökümü alma işlemlerini dijital platformda yapabiliyor. Sigorta bilgilerinin doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun merkez sistemi içerisinde ulaşılabilmesine olanak sağlayan kurumun bu online hizmeti ile sigorta bilgilerinin en güncel ve en ayrıntılı bilgilerine erişim sağlanabiliyor. Bu neden ile de günümüz modern çağında sigorta mükellefleri tarafından en yoğun şekilde internette yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu hizmetleri kullanılıyor.

Vatandaşlar dijital platformda yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sayfası üzerindeki online hizmetler kategorisinden erişim sağlayabildikleri E-SGM uygulaması üzerinden SGK hizmet dökümü alma işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun E-SGMuygulamasının yanı sıra dijital platformda tüm online devlet kurumu hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan e-devlet sistemi üzerinden de bu işlemler yapılabiliyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun dijital platformdaki popüler uygulaması E-SGM uygulaması üzerinden SGK hizmet dökümü alma işlemleri şifresiz olarak yapılabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigorta mükelleflerine sunduğu bu şifresiz sorgulama hizmet uygulamasında sigorta bilgilerinin güvenliğinin sağlanabilmesi için sadece bazı kimlik bilgileri talep edildiğinden şifreye gerek bulunmuyor.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sayfasındaki online hizmetler menüsünden erişim sağlanabilen E-SGM uygulaması ile kolay ve şifresiz bir şekilde SGK sorgulama işlemini yapabilmek için öncelikli olarak ‘T.C. kimlik numarası’, ‘doğum yılı’, ‘cilt numarası’ ve ‘il’ bilgilerini girmek ve sonra güvenlik kodu resmi doğrulamasını yapmak gerekiyor.

Böylelikle sigortanızın en güncel bilgilerine erişim sağlayabildiğiniz ekrandan ilk işe giriş tarihinizi, işe giriş ve çıkış tarihlerinizi, sigorta prim ödeme gün sayısı ayrıntılarını, çalışma gün sayısını ve en önemlisi de müstahaklık durumu gibi bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz.

Dijital ortam üzerinden SGK sorgulama işlemlerinizi dilerseniz e-Devlet sistemi üzerinden de güvenli şekilde yapabilirsiniz. Ancak e-Devlet sisteminde diğer tüm işlemlerde olduğu gibi bu sigorta sorgulama işleminde de sisteme giriş yapılması gerekiyor ki bu sistemde güvenlik önlemleri farklı giriş yöntemleri ile sağlanıyor. Yani sigorta mükelleflerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun e-Devlet sistemi üzerinde yer alan bu hizmetinden yararlanabilmeleri için öncelikli olarak ‘e-Devlet şifresi ile giriş’, ‘mobil imza ile giriş’, ‘elektronik imza ile giriş’ veya ‘T.C. kimlik kartı ile giriş’ giriş yöntemlerinden birisini kullanarak e-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor.

E-Devlet sistemine giriş yapmalarının ardından sigorta mükellefleri e-Devlet sayfasındaki e-hizmetler kategorisinden SGK hizmet dökümü alma işlemleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ‘4A hizmet bilgisi’ seçeneğini kullanarak güncel sigorta bilgilerine erişim sağlayabilme fırsatına sahip olabiliyor.

Günümüz modern çağında sigorta mükelleflerine yönelik olarak sunulmakta olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu hizmetleri ile artık SGK sorgulama işlemlerini yapabilmek çok daha kolay bir hale gelirken vatandaşların işlemlerinde edindikleri tüm bilgilerin güncel ve ayrıntılı niteliği bulunuyor.

Bu neden ile de artık vatandaşlar sigortalı ile ilgili olarak herhangi bir bilgi alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kent ve ilçe merkezlerinde hizmet veren müdürlüklerine gitmek zorunda kalmadan sigorta bilgilerinin tüm ayrıntılarına kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyor.

Böylelikle de sıra bekleme çilesi ve evrak işlemlerinde yoğun koşturma gibi çileler ile mücadele etmek zorunda kalmadan sigorta bilgilerine mesai saati koşulu olmadan öğrenebilme fırsatına sahip olabiliyor. Bu neden ile de online SGK sorgulama çok daha yoğun şekilde tercih edilmekte olan uygulamaların başında geliyor.