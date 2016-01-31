31 Ocak Pazar Akşamı Kısmetse Olur'da kimler elendi? - Kısmetse Olur Elenen Kim Oldu? - Yeni yarışmacı kim?

Kanal D’de, yapımını Production House’un üstlendiği, yeni bölümleri ile hafta içi her gün ekrana gelirken artık haftanın 7 günü yayınlanacak. Cumartesi günü de yeni bölümüyle 23.30'da ekrana gelecek olan Kısmetse Olur, haftanın finali bölümüyle de artık her pazar 22.15'te ekranda olacak.

Kısmetse Olur'da bu hafta (31 Ocak 2016) gecesi kim elendi? sorusunun yanıtı dün gece belli oldu. Dün akşam saat 22:15'te başlayan Kısmetse Olur canlı yayın sonuna doğru eve veda eden isimler açıklandı. İşte sevilen yarışma Kısmetse Olur haftanın finali ile ilgili detaylar...

Yapılan oylama sonucunda eve veda eden isim damat adayları arasından

Selçuk

oldu. Eleme sistemi nedeniyle gelin adayları arasında ismi en çok yazılan

Ayça

dokunulmazlık oylamasını ve 10 bin lirayı gelinler evinden Mehtap'ın kazanması sayesinde elenmekten kurtuldu.

Selçuk'un elenmesinin ardından eve giren yeni damat adayı ise

Boğaçhan Tuzcu

oldu.

Kısmetse Olur'un yeni damat adayı Boğaçhan gelin adaylarının beğenisini kazanırken daha ilk dakikalarda Daniela ile arasında gerginlik çıktı.

24 yaşında olduğunu ve aşçılık eğitimi aldığını belirten Boğaçhan; çantacı dükkanı sahibi, aslen Rizeli ama Marmaris'te yaşıyor.

Kısmetse Olur evinde bu hafta SMS oylaması sonucunda dokunulmazlığı Murat aldı. Geçtiğimiz hafta dokunulmazlığın sahibi Eser'di. Gelinler evinde ise dokunulmazlığın sahibi Mehtap Taşkıran oldu. Böylece Kısmetse Olur'da Mehtap ilk dokunulmazlığını kazandı.

Mehtap ve Murat haftanın birincisi oldu!

Haftanın birincileri Mehtap ve Murat olunca, romantik yemeğe de onlar gidiyor...

Aşkı arayan 8 erkek ve 8 kadın aday günün 12 saatini Kısmetse Olur evinde geçirecek. Gerek benzer zevkleriyle, gerekse müstakbel eşlerinde aradıkları ortak özelliklerle, hayatlarının

ını arayan gelin ve damat adaylarından birer kişi her hafta elenecek, yerlerine yeni adaylar gelecek… Böylece adayların Kısmetse Olur evinde aşkı bulma ihtimali hiçbir zaman bitmeyecek.

Gelin ve damat adayları bu programda hem aradıkları aşkı bulacak hem de haftanın birincileri 10.000 TL ödülün sahibi olacak.

Evlilik yolunda; aşk ve romantizmin yaşanacağı “Kısmetse Olur” programının sonunda evlenmeye karar veren çift ise muhteşem bir düğünün yanı sıra büyük ödülün de sahibi olacak.

Kısmetse Olur haftanın finali bölümüyle Pazar 22.15'te

'de!

Kanal D