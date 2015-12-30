31 Aralık Perşembe günü İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul 'da ve Ankara başta olmak üzere illerde yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı belli oluyor. Yarın yani 31 Aralık perşembe günü ilk olarak okulları tatil eden iller Samsun, Sivas, Tokat ve çorum oldu.

Yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil mi yarın yani 31 aralık perşembe günü yılbaşı tatili tam gün olur mu sorusu gündeme oturdu. İlk tatil kararı Samsun 'dan geldi. Gözler yarın yoğun kar yağışı altında olacak İstanbul ve Ankara ile Bursa, Kocaeli , Balıkesir Valiliği 'nin okullar tatil mi sorusuna vereceği yanıta döndü.

Meteoroloji uyardı Sibirya karı Türkiye'nin üzerine çöktü. Yoğun kar yağışı okullarda ilk tatil kararını Samsun ilinde aldırdı. Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı sebebiyle Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi.

SAMSUN OKULLAR NERELERDE TATİL EDİLDİ?

SAMSUN'un Ayvacık İlçesi'nin tamamı, Salıpazarı İlçesi Tahnal ve Konakoren köyleri ile Canik İlçesi'nde taşımalı eğitim veren okullarda okulların tatil edildiği duyuruldu. Kar tatili kararı yarın için daha da genişleyerek uzayabilir. Samsun'un Çarşamba ilçesinde de okullar öğleden sonra tatil edildi. Yetkililer, bu ilçeler ile daha önce bugün ders yapılmayacağı duyurulan Canik, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde yarın okullarda ders yapılıp yapılmayacağının akşam saatlerinde belli olacağını kaydetti.

ÇORUM 2 GÜN OKULLARI TATİL ETTİ

ÇORUM Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullar bugün ve yarın yani 31 Aralık perşembe günü tatil etti. Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün ve yarın kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiği, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelede iki gün izinli verildiği ifade edildi.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL

SİVAS Suşehri Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla ilçe genelinde bugün öğleden sonra ve yarın tam gün olmak üzere ilk ve orta dereceli okulların eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı ifade edildi.

TOKAT'TA EĞİTİME YARIN KAR TATİLİ

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz havanının etkili olduğunu söyledi.