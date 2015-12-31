31 Aralık 2015/01 Ocak 2016 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sorgula - Büyük İkramiye Amorti Kazanan Numaralar Tam Liste

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları az önce yapılan büyük ikramiye çekilişi ile tamamlandı. Milli Piyango yetkililerin aktardığı sonuçlara göre büyük ikramiye 0556013 isabet etti. Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Adana'da satıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaralar 2 - 8 oldu.

Milli Piyango sonuçlarının sıralı tam listesi az sonra hazır olacak. Milli Piyango biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını bilet sorgulama sayfamızdan da kontrol edebilirsiniz. İşte Milli Piyango sonuçları.

55 milyon TL

0556013





Amorti Kazanan Numaralar

2 ve 8

Milli piyango sonuçlarına göre 5 milyon TL ikramiye kazanan numara 0034521 Milli piyango sonuçlarına göre 3 milyon TL ikramiye kazanan numara 8452687 Milli piyango sonuçlarına göre 2 milyon TL ikramiye kazanan numara 1437122 Milli piyango sonuçlarına göre 1 milyon TL ikramiye kazanan numara 9894945 Milli piyango sonuçlarına göre 500 bin TL ikramiye kazanan numara 8869898 Milli piyango sonuçlarına göre 50 bin TL ikramiye kazanan numaralar 0085430-0549310-0632944-0747818-1358227-1359716-1619003-1695321-2371598-2400789-2512394-3813570-4259825-4365731-4785701-4857407-5588753-5719952-5863351-6395928-6737516-6936252-7552845-7752651-8949567-9129798-971753 Milli piyango sonuçlarına göre 250 TL ikramiye kazanan numaralar (son 4 rakama göre) 2495, 2616, 8406, 9796, 3657, 7808, 8735, 9822, 0689, 3297, 3143, 1522, 1179, 1589, 8526, 2986, 5019, 0560, 2072, 3323, 1717, 9752, 6922, 2461, 9760, 9899, 2484, 5139, 3043, 9131, 3620, 8852, 8309, 8024, 3176, 4192, 9017, 8672, 6153, 8509 Milli piyango sonuçlarına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar (son 3 rakama göre) 220, 048, 610, 702, 153, 421, 402, 282, 343, 131, 111, 899, 585, 409, 481, 080, 128, 761, 884, 047 Milli piyango sonuçlarına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 rakama göre) 75, 76, 29, 21, 18, 83, 55

Yılbaşı özel çekiliş biletlerinin tümünün satılması halinde vatandaşa 289 milyon 465 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 55 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 5 milyon, 1 adet 3 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon lira olacak.

Talih kuşu esas devletin başına konacak

Yılbaşı çekilişinde 500 milyon liralık biletin tümünün satılması halinde bu tutarın 4'te biri Hazine'nin kasasına girecek. KDV gelirinden 75 milyon 849 bin lira, KDV çıktıktan sonra brüt satış tutarına uygulanan şans oyunları vergisinden de 42 milyon 415 bin lira Hazine'ye aktarılacak. Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, SHÇEK, Olimpiyat Oyunları Düzenleme Kurumu gibi kuruluşlara da ayrılacak 7 milyon 440 bin lira ile 500 milyon liralık hasılatın 125 milyon 704 bin lirasını devlete aktarılan kaynaklar oluşturacak.

Bayiler 64 milyon liralık gelir elde edecek

Piyangonun yılbaşı çekilişi, bayileri de zengin edecek. Piyango satışı karşılığında yüzde 15'lik satış komisyonu alan bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 57 milyon 510 bin lira satış komisyonu alacak.

İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere 4 milyon 266 bin lira dolayında ikramiye ödeme primi verilecek. Başbayi aracılık komisyonları da yaklaşık 2 milyon 297 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere de 64 milyon 72 bin lira dolayında hasılat sağlayacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kaldı. Peki Milli Piyango sonuçlarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

Milli Piyango sonuçları ayın 9'unda, 19'unda ve 29'unda ve özel günlerde yapılır. En büyük ikramiyeyi yılbaşında vermekterdir. Milli Piyango sonuçlarına göre biletine ikramiye kazanan vatandaşlar son üç rakama kadar olan ikramiyeleri bayilerden alabilirler. Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Milli Piyango sonuçlarında ikramiye kazananlar bir yıl içerisinde bu parayı almak zorundular aksi halde zamanaşımına uğrar ve ödemesi yapılmaz.

Milli Piyango da dikkat etmemiz gereken diğer bir konu ise ikramiye gören biletin zarar görmemesidir. İkramiye vuran bilete ödeme yapılabilmesi için biletin herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek bir durumda olması gerekmektedir.İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA NASIL TEMİN EDİLECEK?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO'DAN AÇIKLAMA!

İdaremizin 31 Aralık 2015 ( 2016 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay ’da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacaktır.

Saat 24.00 itibariyle yapılacak olan 55 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecektir. Saat 20.00’ den itibaren değerli basın mensuplarımız da çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir.

Yılbaşı Çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize bütün halkımız davetlidir.

MİLLİ PİYANGO ÇILGINLIĞI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Milli Piyango'da büyük ikramiye 55 milyon olunca sosyal medya da adeta sallandı.Günün ilk saatlerinden itibaren binlerce tweet atıldı. İşte Milli Piyango sonuçları ile ilgili atılmış o tweetler.

Mehmet Özen

Milli piyango çıkarsa ne yaparsınız sorusuna verilen ortak cevaplar" fakirlere yardım,cami yaptırmak,insanlığa hizmet etmek"

Fergoten

milli piyango ikramiyesi kazanıpta hayatı kararanlar %2 falan arkadaşlar. bugün bilet almak için son gün. çıkmaz demeyin

Lazarus

Hani çıkacağından değilde para verip hayal kurmak için alıyorsun Milli Piyango'yu.

Fundatumen

dilerim bu yıl milli piyango bana çıkar :)))

Über Mert

Allahım bu gece milli piyango bana ciksin insallah amin

Ali Fırat

Yeni yılımı canı gonülden kutlar bu güne kadar almadìgìm almakta kararsiz kaldigim milli piyango biletimin tutmasını dilerim amin

Begüm

2016YılındanBeklentim bide milli piyango çıksa hani fena olmaz

Fidan Şen

BelkideBuSene milli piyango bize çıkar;))))

B.A.T.

Milli Piyango bana çıkmaz . Çıksa bile şakadır o şaka diyerek İkramiye tutmuş Bileti yırtarım .

Melih Akbaş

Milli piyango bileti alan her türkün söylediği ilk cümle: Bu sene bende aga kimse heveslenmesin..

Mehmet Özen

Milli piyango çıkarsa ne yaparsınız sorusuna verilen ortak cevaplar" fakirlere yardım,cami yaptırmak,insanlığa hizmet etmek"

Factotum

hahaha adama milli piyango çıkarsa napıcan diyorlar hiç düşünmedim ben sadece bilet alıyorum dedi

Ece Köreleroğlu

Ya beni 2016 yılına gireceğimiz değilde milli piyango çekilişi heyecanlandırıyo parayı bulsamda herkesi unutsam

Oğuz UYSAL

Sabah üstüme kuş sıçtı, hemen 5 tane milli piyango bileti aldım. Oysa ki bu sene almayacaktım.

Onder Turmu

bu sene milli piyango biletlerini sanal ortamdan alarak şansımı deneyeceğim; totem gibi totem.