30 Ocak Cumartesi Kısmetse Olur Yeni Bölüm FULL HD Youtube İzle - Kısmetse Olur kim elendi yeni gelen kimdir?

Ev içerisinde büyük bir tartışma bu haftaya damgasını vurdu gibi gözükürken Melis ile Erdem sürekli olarak dövme kavgası çıkarmaktadır. Melis oldukça takıntılı olmuş olduğu Erdem dövmesi üzerinden oldukça fazla tartışma çıkarmış ve büyük kavgaların yaşanmasına neden olmuştur ki Erdem bu nedenden dolayı Melis'i ev içerisinde kovmuştur dahi.





Gelin adayları Mehtap ve Daniela bu defa çok ciddi bir kavgaya tutuşacak. Peki Kısmetse Olur'da bu haftaki eleme gecesinde evden ayrılan isim kim olacak?

Daniela’nın, Mehtap’ın kızına ve anneliğine laf etmesi sonucunda sinirlerine hakim olamayan Mehtap, Daniela’nın elindeki tencereyi yere fırlatıyor.

Yaşanan bu ciddi tartışma sonrasında Daniela fenalaşırken, üçüncü uyarısını alarak diskalifiye olması gündeme gelen Mehtap’ın akıbiyetini ise diğer gelin adayları belirleyecek.

Evlilik yolunda; aşk ve romantizmin yaşandığı “Kısmetse Olur” Hafta içi her gün yeni bölümleri, hafta sonu “eleme” heyecanı ile Kanal D’de..

Ev içerisine girecek olan misafirler ile hoş sohbetler yaşanırken Gürkan ile Daniela aşkının son bulması ile Tankut ile Daniela arası yeniden yapılmaya çalışılıyor bu arada Gürkan Ayça'dan hoşlandığı da kulaklarımıza gelen duyumlar arasında yer almaktadır. Ayça yeni bir aşka yelken açacak mı yoksa Emre için yine ısrarlı tavrını ev içerisinde gösterecek mi her biri yeni bölümler ile görebileceğiz. Kısmetse Olur hafta içi her gün 12.45 te Kanal D ekranlarında.