30 Ocak Cumartesi Kısmetse Olur Yeni Bölüm FULL HD Youtube İzle - Kısmetse Olur kim elendi yeni gelen kimdir?

Ev içerisinde büyük bir tartışma bu haftaya damgasını vurdu gibi gözükürken Melis ile Erdem sürekli olarak dövme kavgası çıkarmaktadır. Melis oldukça takıntılı olmuş olduğu Erdem dövmesi üzerinden oldukça fazla tartışma çıkarmış ve büyük kavgaların yaşanmasına neden olmuştur ki Erdem bu nedenden dolayı Melis'i ev içerisinde kovmuştur dahi.
Kısmetse Olur evinde damat adaylarından bir kişi eksik olmakta olup bu bir eksik kişinin bu hafta girmesi beklenmektedir. Eve girecek olan yeni damat adayı kim olacak yeni bir kişi mi yoksa daha önce elenmiş olan damat adaylarından birisi mi olacak bu oldukça merak konusu olmaktadır. Eve giren Ayça , Emre yi yine kazanmaya çalışmış olsada Emre bu aşkın arasından çıktığını ve bir daha kesinlikle Ayça ile olamayacağını yeni adaylar tanıması gerektiğini açıklıyor.
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Gelin adayları Mehtap ve Daniela bu defa çok ciddi bir kavgaya tutuşacak. Peki Kısmetse Olur'da bu haftaki eleme gecesinde evden ayrılan isim kim olacak?