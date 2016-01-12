2.el Taşıt Kredisi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

İkinci el taşıt lar sıfır taşıtlara göre daha ucuz olmasına rağmen pek çok kişi yine kredi çekerek bu ihtiyacını gidermeyi tercih etmektedir.

Bankaların birbirleri ile adeta kredi verme yarışındalar. Önceleri oldukça zor koşullar öne süren bankalar ve finans kuruluşları, günümüzde daha kolay ve uygun şartlar altında krediler verme politikası izlemektedir. Özellikle 2. el taşıt kredisi neredeyse hemen herkes tarafından kolaylıkla alınabiliyor. Kredi siciline dair olumsuz bir durum olmadığı sürece.

Kredi verme konusunda her ne kadar kolaylıklar sağlansa da burada müşterileri ilgilendiren kısım kredinin geri ödeme koşullarıdır. Yani kredi alırken dikkat etmeniz gereken; Vade süresi, taksit miktarları, faizi vb. durumlar kredi talebiyle gelen müşteri için son derece önemli kriterlerdir. Bunun yanı sıra kredi için söz konusu olan 2. el taşıt ile ilgili bir uzman görüşünün alınması çok önemlidir. Bu nedenle krediye söz konusu olan 2. el arabanın ekspertiz incelemesi yetkili kişi veya kurumlara yaptırılmalıdır. Söz konusu aracı alırken normalde bir servise götürerek göstertebilirsiniz. Fakat söz konusu taşıt kredisi olduğunda daha sonradan çıkabilecek sorunlarla muhatap olmama adına ekspertiz incelemesine pek yanaşmamaktadır. Bu nedenle güvenebileceğiniz ve tanıdık bir usta size yardımcı olacaktır.

2. El Taşıt Alınırken Nelere Dikkat Etmeli?

Yapılan bakımlar nerede yaptırıldı ve en son genel bakımı ne zaman yapıldı? Yapılan bakımlar nerede yaptırıldı ve en son genel bakımı ne zaman yapıldı?

Aracın yedek anahtarları var mı ve km değerleri ile oynanmış mı?

Aracın hasar kaydı var mı? Bunu öğrenmek için Plaka no yazıp 5664’e kısa SMS atabilirsiniz. Aynı numaraya Hasar S yazıp Şasi numarasını gönderebilirsiniz.

Noter esnasında sorunla karşılaşmamak adına önceden e-devlet servisleri aracılığıyla aracın üzerinde rehin var mı diye kontrol ettiniz mi?

Araba alırken ihtiyacınız olan tek şey pek çok kişi tarafından yapılan genel hataların farkında olmak. Bu hataları göz önünde bulundurarak araç alım sürecinizde yanlış seçimler yapmaktan kaçının;

İhtiyaca göre araba alın

Araba alırken en sık yapılan hataların başında ihtiyaçlara yönelik değil de, isteklere yönelik seçim yapmak gelir. Pek çok kişi aslında ihtiyacını karşılamayan fakat görünüşünden dolayı hayır diyemeyeceği arabaları satın almak ister. Son derece şık, yeni moda ya da klasik bir araba seçimi alıcısına anlık bir prestij sağlayabilir ancak bu prestij uzun soluklu olmazken faturaların da ardı arkası kesilmez. Bu da kesinlikle izlenecek iyi bir yol değildir.

Arabanızı kullanacağınız koşulları, sahip olmasını istediğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz özellikleri bir yere not edebilir ve bu seçimler doğrultusunda daha doğru bir karar verebilirsiniz.

Doğru seçim-doğru araştırma

Kriterlerinize en uygun olan aracı bulabilmek için doğru bir araştırma yapmalısınız. Hiç bir bilgiye sahip olmadan doğruca bir galeriye gitmek yapılabilecek en yanlış davranışlardan biri olacaktır. Bu nedenle özellikle interneti kullanarak almak istediğiniz araba hakkında teknik özelliklerinden, piyasa fiyatına, forumlara kadar her türlü detay bilgiyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.





Sadece aylık ödemeye dayalı bütçe

Araba sahibi olmak yapacağınız büyük ödemelerden biri olacağı için alacağınız modeli belirlemeden önce yapmanız gereken önemli şeylerden biri de arabanıza ayıracağınız bütçenin miktarına karar vermek olacaktır. Nakit ödeme yapacak olanlar sadece ödeyecekleri paraya dikkat ederken, kredi kullanacaklar da sadece aylık ödemeleri üzerine yoğunlaşırlar. Oysa ki bir arabanın masrafı hiç bir zaman sadece fiyatıyla sınırlı kalmaz; sigortası, yakıt ve bakım masraflarını da unutmamak gerek. Bu nedenle araba ödemenize ayırabileceğiniz aylık bir bütçe hazırlarken bu masrafaları da mutluka hesabınıza dahil edin.

En uygun galeriyi bulmak

Arabanızın modelini belirledikten ve istediğiniz model hakkında yeterince araştırma yaptıktan sonra en uygun galeriyi araştırmaya başlayın. Fiyat aldığınız galeriyi sayısını mümkün olduğunca geniş tutun çünkü aynı markalar, aynı modeller için bile olsa bütün galericiler birbirinden farklı olacaktır. Yakınlarınızın tecrübelerinden ve varsa tanıdıklarınızdan mutlaka faydalanın.

En uygun krediyi bulmak

Eğer size en uygun olan arabayı bulmuş, doğru galeriyi de seçmişseniz ve arabanızı kredi alarak finanse etmek istiyorsanız en önemli ve son kısım olan doğru krediyi bulma aşamasına geldiniz demektir. Eskiden en uygun krediyi bulmak için banka banka gezmeniz gerekirken şimdi FinZoom sayesinde bu işi sadece bir klikle oturduğunuz yerden yapabilirsiniz.

Haberimizde Türkiye’ de bireysel bankacılık alanında hizmet veren tüm bankaların tüketicilere sunmuş olduğu taşıt kredilerini, ve diğer kredileri, tüm detaylarıyla bir arada görebilir, farklı kredi ürünlerini karşılaştırabilir, istediğiniz kredi türüne göre, 0 km., 2. el, YTL ya da döviz gibi, çeşitlendirme yapabilirsiniz. Aynı zamanda girmiş olduğunuz kredi kriterlerine sahip, aynı özelliklerdeki tüm ürünler için sistemimizin hazırladığı ödeme planından kredilerin, aylık ödeme, toplam ödeme, faiz ve anapara ödemesi gibi, tüm detaylarını inceleyebilir ve sitemiz üzerinden bu kredilere başvuru yapabilirsiniz.