29 Şubat 2016 Esra Erol'da Youtube Full Bölüm izle

Bugüne kadar yüzlerce mutlu yuvanın kurulmasına vesile olan ve 9 sezondur ekranlarda yerini alan Esra Erol, gelin ve damat adaylarıyla bu programda buluşuyor.Yine, en çok izlenen evlilik programı olmayı başararak ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Esra Erol'da yeni bölüm izlemek için haberimizde verdiğimiz linke tıklayınız.





Aşka dair umutlarımızı her daim yeşerten Türkiye'nin en sevilen programı "Esra Erol'da" 31 Ağustos Pazartesi ilk bölümü yayınlanan Esra erol bundan sonra ATV ekranlarında.





Bugüne kadar yüzlerce mutlu yuvanın kurulmasına vesile olan ve 9 sezondur ekranlarda yerini alan Esra Erol, gelin ve damat adaylarıyla buluşmaya gün sayıyor.





Büyük sürprizler ve yeniliklerle ekrana gelecek olan programda, yuva kurmak isteyen gelin ve damat adayları mutluluğun kapılarını aralayacak. Esra Erol, mutluluğun mimarı olmaya atv ekranlarından devam edecek, yine en çok izlenen evlilik programı olmayı başararak ekranda fırtınalar estirecek.





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