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29 Şubat 2016 Esra Erol'da Youtube Full Bölüm izle

Esra Erol izle - 29 Şubаt 2016 Pаzаrtеsi Atv Esra Erol Sоn Bölüm izle - Esra Erоl`dа Izlеnmе Orаnı hаkkındа mеrаk еdilеn dеtаylаr hаbеrimizdеdir. Hаftа içi hеr gün sааt 16:30'da ATV еkrаnlаrındа yаyınlаnаn Esra Erol'da yеni bölümdе nеlеr yаşаnаcаk? Bugünе kаdаr yüzlеrcе mutlu yuvanın kurulmаsınа vesile оlаn ve 9 sеzоndur еkrаnlаrdа yеrini alan Esra Erol, gelin ve dаmаt аdаylаrıylа bu prоgrаmdа buluşuyоr

29 Şubat 2016 Esra Erol'da Youtube Full Bölüm izle

 Bugüne kadar yüzlerce mutlu yuvanın kurulmasına vesile olan ve 9 sezondur ekranlarda yerini alan Esra Erol, gelin ve damat adaylarıyla bu programda buluşuyor.Yine, en çok izlenen evlilik programı olmayı başararak ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Esra Erol'da yeni bölüm izlemek için haberimizde verdiğimiz linke tıklayınız.


Aşka dair umutlarımızı her daim yeşerten Türkiye'nin en sevilen programı "Esra Erol'da" 31 Ağustos Pazartesi ilk bölümü yayınlanan Esra erol bundan sonra ATV ekranlarında.

Bugüne kadar yüzlerce mutlu yuvanın kurulmasına vesile olan ve 9 sezondur ekranlarda yerini alan Esra Erol, gelin ve damat adaylarıyla buluşmaya gün sayıyor.



Büyük sürprizler ve yeniliklerle ekrana gelecek olan programda, yuva kurmak isteyen gelin ve damat adayları mutluluğun kapılarını aralayacak. Esra Erol, mutluluğun mimarı olmaya atv ekranlarından devam edecek, yine en çok izlenen evlilik programı olmayı başararak ekranda fırtınalar estirecek.

Esra Erol'da Yeni Bölüm İzlemek İçin Tıklayınız

Esra Erol'da Yeni Bölüm Canlı İzlemek İçin Tıklayınız
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Esra Erol
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