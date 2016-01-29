29 Ocak Cuma Kısmetse Olur Yeni Bölüm FULL HD Youtube İzle

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen izdivaç yarışması programı Kısmetse Olur'da 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Kısayıya bir rekabetin yaşandığı Kısmetse Olur evinde bu haftanın birincileri az önce belli oldu. Peki; Kısmetse Olur evinde haftanın birincisi kim?

Kısmetse Olur'da hangi gelin adayı birinci oldu?

Bu hafta gelinler evinin adaylarından birinciliği kazanan gelin adayı Mehtap oldu. Ayça ile arasında sadece iki oy fark bulunması ile birinciliği kazanan Mehtap, birincilik karşısında şaşkına döndü.

Mehtap ve Murat haftanın birincileri oldu!

Mehtap eleme anında koruma kazandı ve bir hafta daha evde kalacağını garantiledi. Gelin ve damat adayları, Mehtap'ın Murat ile yaşadığı aşk dolu haftanın ödülü olarak birincilik kazandığını düşünüyorlar. Gelinler evinde Mehtap'ın birinciliği sevinç ile karşılanırken, Melis, Mehtap'ın birinciliği haketmediğini düşündüğünü söyledi.

Damat adayları birincisi kim oldu?

Damatlar evinde bu haftanın birinciliğini kazanan ismi Mehtap'ın biricik aşkı Muratoldu. Mehtap'a hafta içerisinde sürekli sürprizler yapan ve onun kalbini fetheden Murat, sonunda haftanın birincisi olmaya hak kazandı.

Murat'ın birinciliği tüm adaylar tarafından sevinçle karşılandı. Murat'da Mehtap ile birlikte bir hafta daha evde kalmayı garantiledi. Eleme günü 10 bin lira değerindeki para ödülünü kimin kazanacağı hala merak konusu.

Bakalım Mehtap ve Murat bu hafta hangi sürprizler ile karşımıza çıkacak? Murat, Mehtap'a sürprizler yapmaya devam edecek mi? Aşk kazanacak mı?