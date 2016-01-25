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27 Ocak Çarşamba İstanbul Adalar Ataşehir ve Sultanbeyli ilçelerinde Elektrik Kesintisi

İstanbul'da 27 Ocak Çarşamba günü Adalar, Ataşehir ve Sultanbeyli ilçelerine günün belirlenen saatlerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek

27 Ocak Çarşamba İstanbul Adalar Ataşehir ve Sultanbeyli ilçelerinde Elektrik Kesintisi

 İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Adalar'da 10.00-12.00'de Burgazadası Mahallesi Cami, Evrim, Gezinti, Gönüllü, Murat, Çarşı, Yelkenci Mehmet, Yenice, Ayışığı sokakları, Ataşehir'de saat 10.00-12.00'de Kayışdağı Mahallesi Okul, Abide, Sarı Papatya,-Hercai Menekşe, Uslu, Hürriyet, Yavuzbey, Yunus, Mor Çiğdem, Büyük Cami, Örnek ve Büyük Barbaros sokakları, 13.00-15.00'te Atatürk Mahallesi Girne, Sülün, Şeref ve Ekincioğlu sokaklarındaelektrik kesintisi uygulanacak.

Sultanbeyli'de ise 09.00-17.30'da Akşemsettin Mahallesi Ulupınar, Alparslan, Benli, Yaka, Mercan, Şeker ile Garip sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Kaynak : AA

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