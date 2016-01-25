27 Ocak Çarşamba İstanbul Adalar Ataşehir ve Sultanbeyli ilçelerinde Elektrik Kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Adalar'da 10.00-12.00'de Burgazadası Mahallesi Cami, Evrim, Gezinti, Gönüllü, Murat, Çarşı, Yelkenci Mehmet, Yenice, Ayışığı sokakları, Ataşehir'de saat 10.00-12.00'de Kayışdağı Mahallesi Okul, Abide, Sarı Papatya,-Hercai Menekşe, Uslu, Hürriyet, Yavuzbey, Yunus, Mor Çiğdem, Büyük Cami, Örnek ve Büyük Barbaros sokakları, 13.00-15.00'te Atatürk Mahallesi Girne, Sülün, Şeref ve Ekincioğlu sokaklarındaelektrik kesintisi uygulanacak.

Sultanbeyli'de ise 09.00-17.30'da Akşemsettin Mahallesi Ulupınar, Alparslan, Benli, Yaka, Mercan, Şeker ile Garip sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Kaynak : AA