26 Aralık Cumartesi Kısmetse Olur Youtube Son Final Bölüm Canlı İzle - Kısmetse Olur Bu Hafta Kim Elendi - Kısmetse Olur Elenen Kim Oldu

Kısmetse Olur’da haftanı finali heyecanı yaşanıyor. Bu akşam ekrana gelen “Kısmetse Olur Haftanın Finali”nde hem bayanlardan hem de erkeklerden bir yarışmacı eve veda etti. Kısmetse Olur evinde bu hafta kim elendi belli oldu.

Bu hafta Kısmetse Olur'da Gelinler Evi'nden elenmesi için en çok oyu alan isim Serhat oldu. Damatlar Evi ise elenmesi için Nurçin'in adını verdi.



KISMETSE OLUR FİNAL BÖLÜMÜ - TIKLA İZLE SMS'lerle en çok oyu alıp koruma altına alının iki isim ise Eser ve Melis oldu. En çok SMS oyunu alan Eser 10 bin liralık ödülün sahibi olurken, Damatlar Evi'ni de koruma altına aldı. Eser'in haftanın birincisi olması sonrası Kısmetse Olur'a veda eden isim Nurçin oldu.

İlk eleme heyecanının yaşanacağı "Haftanın Finali" bölümünde bayan yarışmacıların belirleyeceği bir gelin adayı ve erkek yarışmacıların belirleyeceği bir damat adayı hayallerine ve büyük ödüllere veda edmiş oldu.



Kısmetse Olur haftanın finali Cumartesi günü saat 12:45’te Kanal D’de yayınlandı.





KISMETSE OLUR YENİ YARIŞMACI KİM?

Nurçin'in elenmesi sonrası Kısmetse Olur'a gelen yeni isim Nur oldu.

Bu hafta Kısmetse Olur elemesi saat 23.15'de başladı. Kısmetse Olur evinde elenme ihtimali yüksek olan isimler Burçak ile Murat görünüyordu. Murat en son hafta yapılan oylamada hayli yüksek oy almıştı.

Kısmetse Olur son bölümünde koruma altına alınan isimler belirlenmişti. Bu hafta Kısmetse Olur gelinler evinden Melis damatlar evinden ise Eser koruma altına alındı. Kısmetse Olur elemesinde yarışmacılar bu isimlerin adlarını yazılamadı.