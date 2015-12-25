26 Aralık Cumartesi Kısmetse Olur Youtube Son Final Bölüm Canlı İzle - Kısmetse Olur Bu Hafta Kim Elendi - Kısmetse Olur Elenen Kim Oldu

7 erkek 7 kadının kendileri için tasarlanmış ayrı evlerde 12 saat geçirdikleri Kısmetse Olur programında bir haftanın daha sonuna gelindi. Ayçasız ilk haftayı geride bırakan Emre bu hafta içi çok fazla kendi rengini belli etmedi. Emre ilerleyen günlerde birilerine talip olacak mı merakla bekleniyor. Öte yandan Kısmetse Olur 12. haftanın finali fragmanında Mehtap’ın Murat’a çok sert çıktığı görülüyor.

Mehtap ve Murat ayrılacak mı? Duygu’nun çok sevdiği ama ismini yazmak zorunda olduğu kişi kim? Daniella ve Tankut arasında yaşanan krizin nedeni ne?

Tüm soruların cevabı yarın akşam yayınlanacak olan Kısmetse Olur 12. haftanın finalinde belli olacak.