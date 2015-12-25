26 Aralık Cumartesi Kısmetse Olur Youtube Son Final Bölüm Canlı İzle - Kısmetse Olur Bu Hafta Kim Elendi - Kısmetse Olur Elenen Kim Oldu
Kısmetse olur evlenme programında aşk, ayrılık,kavga,kıskançlık kaldığı yerden devam ediyor, Ayça'dan ayrılan Emre başka gelin adayını tanıyacak mı? Cansel Eser aşkında son durum ne? Melis Erdem aşkı gerçek mi? Murat ve Mehtap ayrılacak mı? Daniela ve Gürkan arasında neler oluyor? en önemlisi bu hafta Kısmetse Olur evine kim veda edecek? 26 Aralık Cumartesi Kısmetse Olur Youtube Son Final Bölüm Canlı İzle - Kısmetse Olur Bu Hafta Kim Elendi - Kısmetse Olur Elenen Kim Oldu bu soruların cevabını haberimizde final günü bulabileceksiniz
25 Aralık 2015 Cuma 16:38