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26 Aralık Cumartesi Kısmetse Olur Youtube Son Final Bölüm Canlı İzle - Kısmetse Olur Bu Hafta Kim Elendi - Kısmetse Olur Elenen Kim Oldu

Kısmetse olur evlenme programında aşk, ayrılık,kavga,kıskançlık kaldığı yerden devam ediyor, Ayça'dan ayrılan Emre başka gelin adayını tanıyacak mı? Cansel Eser aşkında son durum ne? Melis Erdem aşkı gerçek mi? Murat ve Mehtap ayrılacak mı? Daniela ve Gürkan arasında neler oluyor? en önemlisi bu hafta Kısmetse Olur evine kim veda edecek? 26 Aralık Cumartesi Kısmetse Olur Youtube Son Final Bölüm Canlı İzle - Kısmetse Olur Bu Hafta Kim Elendi - Kısmetse Olur Elenen Kim Oldu bu soruların cevabını haberimizde final günü bulabileceksiniz

 Kısmetse olur evlenme programında aşk, ayrılık,kavga,kıskançlık kaldığı yerden devam ediyor, Ayça'dan ayrılan Emre başka gelin adayını tanıyacak mı? Cansel Eser aşkında son durum ne? Melis Erdem aşkı gerçek mi? Murat ve Mehtap ayrılacak mı? Daniela ve Gürkan arasında neler oluyor? en önemlisi bu hafta Kısmetse Olur evine kim veda edecek? 26 Aralık Cumartesi Kısmetse Olur Youtube Son Final Bölüm Canlı İzle - Kısmetse Olur Bu Hafta Kim Elendi - Kısmetse Olur Elenen Kim Oldu bu soruların cevabını haberimizde final günü bulabileceksiniz
7 erkek 7 kadının kendileri için tasarlanmış ayrı evlerde 12 saat geçirdikleri Kısmetse Olur programında bir haftanın daha sonuna gelindi. Ayçasız ilk haftayı geride bırakan Emre bu hafta içi çok fazla kendi rengini belli etmedi. Emre ilerleyen günlerde birilerine talip olacak mı merakla bekleniyor. Öte yandan Kısmetse Olur 12. haftanın finali fragmanında Mehtap’ın Murat’a çok sert çıktığı görülüyor.
Mehtap ve Murat ayrılacak mı? Duygu’nun çok sevdiği ama ismini yazmak zorunda olduğu kişi kim? Daniella ve Tankut arasında yaşanan krizin nedeni ne?

Tüm soruların cevabı yarın akşam yayınlanacak olan Kısmetse Olur 12. haftanın finalinde belli olacak.
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CanlıIzleFinalKısmetse Olur
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