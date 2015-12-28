26 Aralık Cumartesi Big Brother Türkiye Bu Hafta Kim Elendi

Asuman Krause 'nin sunuculuğunu yaptığı Big Brother Türkiye evinde haftanın finali, dün akşam 21:45'te TV ekranlarında canlı yayınlandı. Big Brother Türkiye – Haftanın Finali’nde eleme listesine giren isimler bu kez; Tuğra, Rezan, Gökçen ve İdil oldu. İzleyicilerden en az oy alan 4 Yarışmacıdan biri, ‘Big Brother Türkiye’ evine veda etmiş oldu. Merakla beklenen Big Brother Türkiye'de elenen isim açıklandı. Peki; Big Brother Türkiye evine kim veda etti? Big Brother Türkiye'de kim elendi?

‘Big Brother Türkiye’nin 4. haftasının eleme listesi; Tuğra, Rezan, Gökçen ve İdil’den oluştu

İzleyicilerin SMS ile verdikleri oylar belli oldu ve seyirciden en az oyu alarak Big Brother Türkiye Evine Veda Eden İsim Tuğra Oldu!



Yapımcılığını dünyanın en büyük medya prodüksiyon şirketi Endemol Shine Türkiye’nin üstlendiği, hafta içi her gün gündüz ve gece kuşağında star ’da ekrana gelen ‘Big Brother Türkiye yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam edecek.

TUĞRA KİMDİR?

Big Brother yarışmacısı Tuğra, 19 yaşında ve Ardahanlı. Tuğra futbolcu. Annesi ve babası küçük yaşta ayrılan Tuğra, babasıyla görüşmüyor. Dayısı, anneannesi, dedesi ve annesiyle birlikte yaşıyor. Küçüklüğünden beri tam bir futbol fanatiği, yeşil sahalarda fırtına gibi esiyor. Ancak rujunu sürmeden de hiçbir maça çıkmıyor. Kendine kadınlardan çok, erkekleri rakip görüyor ama mutfağa girince çok güzel mantı da açabildiğini söylüyor. Çevresindekilere çılgınca şakalar yapmayı seviyor.



HÜZÜNLÜ VEDA!