23 Ocak Cumartesi Kısmetse Olur Yeni Bölüm FULL HD Youtube İzle - Kısmetse Olur kim elendi yeni gelen kimdir?

Kısmetse Olur'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Kanal D ekranlarının sevilen izdivaç programı Kısmetse Olur'un 23 Ocak 2016 Cumartesi günü yayınlanan bölümünde elenen isim Gürkan oldu.

SMS oylamasında damatlar evinden Eser koruma alırken, bu kez sözlüsü Cansel Çördük SMS birinciliğini Ayça Beğen'e kaptırmıştı. Eleme akşamı ise Emre ve Ceyda yarışmacı arkadaşları tarafından koruma altına alındı.

KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Yapılan oylama sonucunda eve veda eden isim damat adayları arasından Gürkan oldu.

Eleme sistemi nedeniyle gelin adayları arasında ismi en çok yazılan Gözde dokunulmazlık oylamasını ve 10 bin lirayı gelinler evinden Ayça'nın kazanması sayesinde elenmekten kurtuldu.

Gürkan'ın elenmesinin ardından eve giren yeni gelin damat adayı ise Selçuk oldu.

Kısmetse Olur'un yeni damat adayı Selçuk konuşma tarzı ve övgüleriyle gelin adaylarının bazılarının beğenisini kazanırken bazı adayların beğenisini kazanamadı.

23 yaşında ve fitness antrenörü olduğunu belirten Selçuk, spor salonu sahibi ve bunun yanında tekstil işiyle de ilgileniyor.

AYÇA VE EMRE YENİDEN Mİ BİRARAYA GELİYOR?

Kısmetse Olur dedikodularına bakılırsa Ayça ve Emre yeniden biraraya geliyor. Ayça'nın ödül yemeğine Emre Ubeyli'yi götürmesi de bunun ispatı oldu. Peki yemekte neler yaşandı? İşte o video görüntüleri;

KISMETSE OLUR CANSEL VE ESER PARA KRİZİ

Kısmetse Olur evinin aşıkları Eser ile Cansel'in arasını bu hafta 10 bin liralık çek açtı. Eser para ödülünü kendisi kazanınca Cansel'in yüzünün düştüğünü farketti. Bu durumda ikili arasında büyük kriz çıkardı. Peki gerçekten Cansel paranın Eser'e gittiğini öğrenince bozulmuş muydu?

İşte Eser parayı alırken Cansel'ün yüzünün hali;