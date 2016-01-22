23 Ocak Cumartesi Kısmetse Olur Haftanın Finalinde Kim Elendi - Elenen Kim Oldu

Geçtiğimiz hafta en çok oyu alan ve 10 bin liralık ödülü alan isim Eser olmuştu. Bu nedenle de gelinler evinden en çok ismi yazılan kişi olduğundan dolayı Burçak elendi. Burçak, Kısmetse Olur evine ikinci kez gelmiş ve Tankut ile bir şeyler yaşamaya başlamıştı. Ancak Burçak’ın hayalleri sona erdi.





KISMETSE OLUR'DA BU HAFTA NELER OLACAK?

16. haftanın finali fragmanında görüldüğü üzere yine heyecanlı bir eleme gecesine tanık olacağız. Eve yeni gelen gelin adayı Gözde Deniz tüm dikkatleri üzerine çekerken, damatlar evinin yeni damadı Semih de kızlar arasında adeta fırtına estirdi. Melis ile bir ilişkiye başlamak isteyen Semih annesinden veto yedi. Buna rağmen yine de Melis’le yoluna devam edip etmeyeceği merak edilen Semih’e final gecesinde kızlar evinden de bazı çıkışlar olacak gibi görünüyor.

Öte yandan Ayça’nın eski nişanlısı Halil ile görüşmüş olması ve bu görüşmenin fotoğraflarının paylaşılması Eser tarafından unutulmamış gibi görünüyor. Ayça’nın kendisi hakkında muhabbet ettiğini söyleyen Eser bu duruma nokta koyma isteğini dile getiriyor. Diğer bir tarafta ise yeni gelen gelin adayı Gözde, Emre’yi tanımak istiyor ve Ayça ile Emre’nin arkadaş kalmasına sıcak bakmadığını belli ediyor.

Kısmetse Olur haftanın finali 23 Ocak Cumartesi günü saat 23:30’da Kanal D ekranlarında olacak.