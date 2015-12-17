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23 Aralık Çarşamba Poyraz Karayel 37. son bölüm fragmanı dizi izle

Kanal D sevilen dizilerinden olan Poyraz Karayel 36. son bölümünde gelişen olaylar heyecanı doruğa çıkarmıştı sitmemizde Poyraz Karayel 37. bölüm son fragmanını yayınlandığı günden itibaren rahatca izleyebileceksiniz

23 Aralık Çarşamba Poyraz Karayel 37. son bölüm fragmanı dizi izle
 Kanal D sevilen dizilerinden olan Poyraz Karayel 36. son bölümünde gelişen olaylar heyecanı doruğa çıkarmıştı sitmemizde Poyraz Karayel 37. bölüm son fragmanını yayınlandığı günden itibaren rahatca izleyebileceksiniz
Dizinin Konusu: Poyraz, dibi görmüş bir adam. Hayatta sevdiği, değer verdiği her şeyi ailesini, mesleğini, karısını ve oğlunu kaybetmiş. Bütün bu dertlerle dalga geçerek ayakta kalmış. Canından çok sevdiği oğlunu, kayınpederi Ünsal’dan almak için çaresizlik içinde düşünürken, oğlunu almak için eski amiri Mümtaz, ona bir teklif yapar. Bahri Umman adlı bir mafya babasının yanına girecek ve ona bilgi sağlayacaktır. Çaresiz kalan Poyraz, bu teklifi kabul etmek zorunda kalır. Bu arada Ayşegül diye bir kızla tanışmıştır. Poyraz, kendi başını belaya sokma konusunda uzman olduğundan, Ayşegül’ü de her belanın içine katmayı başarır. İkili, ilk andan itibaren birbirlerinden hoşlanmışlardır. Ne var ki bu iki yaralı, yorgun ve yalnız insan için aşk imkansız gibi görünmektedir. Çünkü Ayşegül, Poyraz’ın patronu Bahri Umman’ın kızıdır ve üstelik Poyraz bu gerçeği Ayşegül’den saklamak zorundadır.


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Kanal DPoyraz Karayel
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