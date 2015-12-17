23 Aralık Çarşamba Eve Dönüş 11. son bölüm fragmanı dizi izle

EVE DÖNÜŞ 10. BÖLÜM ÖZETİ

Yusuf'un hayatının tam orta yerine bırakılan bomba intikam öyküsüne karışan herkesin dengelerini bozacak şekilde patlamış, ardında dönüşü olmayan büyük kayıplar bırakmıştır. Artık intikam daha fazla kişi için yaşama nedeni olmuştur. Hacer'in Leyla ile yapacağı konuşma genç kadına bir tokat gibi inerken, yaşadıklarına ve aşık olduğu adama artık veda edip yoluna bakmanın zamanı gelmiştir.

Canan'ın, Kürşat'a hırslanarak Aras ile başladığı ilişki ise kontrolsüz bir şekilde ilerlerken, ilişkilerine tanık olacak sürpriz bir isim vardır. Kürşat'ı Canan ile evlilikten vazgeçirmek için ne gerekiyorsa yapan Leyla'nın, Vedat ve Oflaz'ın tüm intikam oklarını Kürşat'a çevirmek için hazırladıkları büyük planlarından haberi yoktur. Annesini her geçen gün daha çok özleyen Elif'in ise, düştüğü talihsiz durumdan yara almadan kurtulabilmesi oldukça zor gözükmektedir.

Tardu Flordun ve Dilşad Çelebi'den dans gösterisi

Atv’nin beğenilerek seyredilen “Eve Dönüş” dizisinin iki başarılı oyuncusu set arasında, başarılı danslarıyla tüm dikkatleri üzerlerine topladılar.

Eve Dönüş dizisinin iki başarılı oyuncusu Tardu Flordun ve Dilşad Çelebi görülmeye değer olan dans performanslarıyla, set arasında zamanı keyifli bir hale getirdi.

Dizinin 10. bölümünün çekimlerinde kamera karşısına geçmek için beklerken, bu anı dans ederek değerlendirdiler. İkilinin dans şovunu seyreden Eve Dönüş dizisinin oyuncuları da onlarla birlikte eğlenceli anlar geçirdi.

Çok iyi anlaşan bir ekibimiz var diyen oyuncular; "Her anımızı oldukça keyifli geçiriyoruz. Set arasında bekleyişi kendimiz için keyifli bir hale getirip kendimize enerji depoluyoruz. Bizi, bazen dans ederken bazen de çocuklar gibi oyun oynarken görebilirsiniz. Böylelikle, kamera kayıt dendiğinde kendimizi yenilenmiş ve enerji dolmuş bir şekilde buluyoruz.

Depoladığımız bu enerji, seyirciye de yansıyor." diyerek düşüncelerini dile getirdiler.

Eve Dönüş 10. bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında kaldığı yerden devam edecek. Merakla beklenen Eve Dönüş yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Nefes kesen sahneleriyle gündemden düşmeyen Eve Dönüş dizisi yeni bölümünde Yusuf'un evindeki büyük bir patlama'nın ardından intikam planları yapıyor. Başrollerini Cansel Elçin, Dilşad Çelebi, Tardu Flordun ve İpek Erdem'in paylaştığı Eve Dönüş 16 Aralık Çarşamba akşamı saat 20:00'da ATV'deydi. Eve Dönüş 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimizde yer alacak.