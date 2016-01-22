22 Ocak Cuma Kısmetse Olur Yeni Bölüm FULL HD Youtube İzle

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SEDA AKGÜL KİMDİR?
Türk sunucu ve akademisyendir. TED Ankara Koleji ve hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington’da staj görmüştür.
TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8’de görev almıştır. Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi’nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir. 22 Ocak Cuma Kısmetse olur son bölüm full izlemek için tıklayınız
TV 8 ekranlarında, hafta sonu Sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde star TV'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014'te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D'ye geçmiştir.
Giderek ilgi göremeye başlayan hafta içi her gün Kanal D ekranlarında kesintisiz izlenen finali ile hafta sonu Cumartesi gecesi yine Kanal D'de izlediğimiz “Kısmetse Olur” da yine dopdolu bir hafta yaşandı. Mutluluğu Aşkı arayan 7 kadın ve 7 erkekten oluşan çiftlerimiz performanslarını sergiliyor kazanan Muhteşem Bir Düğün ve Büyük Ödül ile ödüllendiriliyor!
Beker çiftler ekran başına “Kısmetse Olur” tam size göre! Production House tarafından yapılan ve Kanal D ekranarında yayınlanan “Kısmetse Olur” Muhteşem Bir Düğün ve Büyük Ödül ile sizleri bekliyor.
Kısmetse Olur ile evlenmeye karar veren çiflerimiz çok güzel bir düğün ve büyük ödül için yarışıyor. Kısmetse Olur hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile pazartesi 12:45'te Kanal D’de ekranlarında sizlerle olmaya devam ediyor..
MELİS BUSE BETKAYAN
Yaşı : 23
Eğitim durumu : Beykent Üniversitesi
Mimarlık Bölümü İç mimarlık mezunu
Meslek : İç Mimar
Memleket: Sivas
Yaşadığı Yer : İstanbul
Göz rengi: Açık kahve
Boy: 1.71
Kilo: 54
Burç: Balık
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CANSEL ÇÖRDÜK
Yaşı : 20
Eğitim durumu : Kültür Üniversitesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Hazırlık öğrencisi
Meslek : Öğrenci
Memleket: Antalya
Yaşadığı Yer : İstanbul
Göz rengi: Kahverengi
Boy: 1.75
Kilo: 57
Burç: Terazi
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AYÇA BEĞEN
Yaşı : 28
Eğitim Durumu : İlkokul mezunu
Meslek : Şu anda çalışmıyor
Memleket : Elazığ
Yaşadığı Yer : İstanbul
Göz Rengi : Ela
Kilo : 54
Boy : 1.65
Burç : Aslan
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CEYDA KIRICI
Yaşı : 21
Eğitim Durumu : Lise mezunu
Meslek: Şu an çalışmıyor
Memleket: İzmir
Göz Rengi: Kahverengi
Kilo: 53
Boy: 1. 70
Burç: Koç
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DANİELA GRAJDEANU
Yaşı: 23
Eğitim Durumu: Beykent Üniversite – Halkla İlişkiler Mezunu
Meslek: Pilates Eğitmeni
Memleket: Romanya
Yaşadığı Yer: İstanbul
Göz Rengi: Kahverengi
Kilo: 54
Boy: 1.70
Burç: Akrep
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DEMET KASAR
Yaşı: 35
Eğitim Durumu: Ortaokul Mezunu
Meslek: Butik sahibi
Memleket: Çerkez
Yaşadığı Yer: İstanbul
Göz Rengi: Kahverengi
Boy: 1.80
Kilo: 64
Burç: Kova
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MEHTAP TAŞKIRAN
Yaşı: 30
Eğitim Durumu: Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Mezunu
Meslek: Muhasebeci
Memleket: Yozgat
Yaşadığı Yer: İstanbul
Göz Rengi: Yeşil
Kilo: 57
Boy: 1.71
Burç: Boğa
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SONER BAKANER
Yaşı : 24Eğitim Durumu : Lise Mezunu
Meslek : Emlak Danışmanı
Memleket : Kırklareli
Yaşadığı Yer : İstanbul
Göz Rengi : Yeşil
Kilo : 78
Boy : 1.80
Burç : Koç
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ESER WEST
Yaşı : 25
Eğitim durumu : La guardia community college
Meslek : İngilizce Öğretmeni
Memleket: Newyork
Yaşadığı Yer : İstanbul
Göz rengi: Kahverengi
Boy: 1.88
Kilo: 88
Burç: Kova
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EMRE UBEYLİ
Yaşı: 23
Eğitim Durumu: Açık Öğretim Spor Yönetimi
Meslek: Fitness Antrenörü
Memleket: Kayseri
Yaşadığı Yer: İstanbul
Göz Rengi: Açık Kahve
Boy: 1.88
Kilo: 78
Burç: Koç
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ERDEM DALFİDAN
Yaşı: 27
Eğitim durumu: Doğu Akdeniz Üniversite – Turizm Bölümü
Meslek: İşletmeci
Memleket: Bursa
Yaşadığı Yer : Bursa
Göz rengi: Kahverengi
Boy: 1.86
Kilo: 80
Burç: Balık
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MURAT ÖZBAKAN
Yaşı: 45
Eğitim Durumu: Açık Öğretim Fakültesi - İşletme mezunu
Meslek: Tekstil Sektöründe Yönetici
Memleket: İstanbul
Yaşadığı Yer: İstanbul
Göz Rengi: Açık Kahve
Kilo: 80
Boy: 1.84
Burç: Balık
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SERHAN ÇELİKER
Yaşı: 26
Eğitim Durumu: Müjdat Gezen Kültür Ve Sanat Merkezi Konservatuar (Tiyatro
bölümü) 3. Sınıf Öğrencisi
Meslek : İşadamı - Tekstil Şirketi Sahibi
Memleket: Adana
Yaşadığı Yer: İstanbul
Göz Rengi: Koyu Kahve
Boy: 1.88
Kilo : 78
Burç: Yengeç
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TANKUT DENKER
Yaşı: 43
Eğitim durumu: Marmara Üniversite Turizm Otelcilik
Meslek: Profesyonel Masaj Terapisti
Memleket: İstanbul
Yaşadığı yer: San Francisco- Amerika
Göz Rengi: Kahverengi
Boy: 1.79
Kilo: 83
Burç: Boğa