22 Ocak Cuma Kısmetse Olur Yeni Bölüm FULL HD Youtube İzle

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SEDA AKGÜL KİMDİR?



Türk sunucu ve akademisyendir. TED Ankara Koleji ve hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington’da staj görmüştür.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8’de görev almıştır. Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi’nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir.



TV 8 ekranlarında, hafta sonu Sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde star TV'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014'te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D'ye geçmiştir.

Giderek ilgi göremeye başlayan hafta içi her gün Kanal D ekranlarında kesintisiz izlenen finali ile hafta sonu Cumartesi gecesi yine Kanal D'de izlediğimiz “Kısmetse Olur” da yine dopdolu bir hafta yaşandı. Mutluluğu Aşkı arayan 7 kadın ve 7 erkekten oluşan çiftlerimiz performanslarını sergiliyor kazanan Muhteşem Bir Düğün ve Büyük Ödül ile ödüllendiriliyor!

Beker çiftler ekran başına “Kısmetse Olur” tam size göre! Production House tarafından yapılan ve Kanal D ekranarında yayınlanan “Kısmetse Olur” Muhteşem Bir Düğün ve Büyük Ödül ile sizleri bekliyor.

Kısmetse Olur ile evlenmeye karar veren çiflerimiz çok güzel bir düğün ve büyük ödül için yarışıyor. Kısmetse Olur hafta içi her gün ve hafta sonu “eleme” heyecanı ile pazartesi 12:45'te Kanal D’de ekranlarında sizlerle olmaya devam ediyor..

MELİS BUSE BETKAYAN

Yaşı : 23

Eğitim durumu : Beykent Üniversitesi

Mimarlık Bölümü İç mimarlık mezunu

Meslek : İç Mimar

Memleket: Sivas

Yaşadığı Yer : İstanbul

Göz rengi: Açık kahve

Boy: 1.71

Kilo: 54

Burç: Balık

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CANSEL ÇÖRDÜK

Yaşı : 20

Eğitim durumu : Kültür Üniversitesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Hazırlık öğrencisi

Meslek : Öğrenci

Memleket: Antalya

Yaşadığı Yer : İstanbul

Göz rengi: Kahverengi

Boy: 1.75

Kilo: 57

Burç: Terazi

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AYÇA BEĞEN

Yaşı : 28

Eğitim Durumu : İlkokul mezunu

Meslek : Şu anda çalışmıyor

Memleket : Elazığ

Yaşadığı Yer : İstanbul

Göz Rengi : Ela

Kilo : 54

Boy : 1.65

Burç : Aslan

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CEYDA KIRICI

Yaşı : 21

Eğitim Durumu : Lise mezunu

Meslek: Şu an çalışmıyor

Memleket: İzmir

Göz Rengi: Kahverengi

Kilo: 53

Boy: 1. 70

Burç: Koç

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DANİELA GRAJDEANU

Yaşı: 23

Eğitim Durumu: Beykent Üniversite – Halkla İlişkiler Mezunu

Meslek: Pilates Eğitmeni

Memleket: Romanya

Yaşadığı Yer: İstanbul

Göz Rengi: Kahverengi

Kilo: 54

Boy: 1.70

Burç: Akrep

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DEMET KASAR

Yaşı: 35

Eğitim Durumu: Ortaokul Mezunu

Meslek: Butik sahibi

Memleket: Çerkez

Yaşadığı Yer: İstanbul

Göz Rengi: Kahverengi

Boy: 1.80

Kilo: 64

Burç: Kova

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MEHTAP TAŞKIRAN

Yaşı: 30

Eğitim Durumu: Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Mezunu

Meslek: Muhasebeci

Memleket: Yozgat

Yaşadığı Yer: İstanbul

Göz Rengi: Yeşil

Kilo: 57

Boy: 1.71

Burç: Boğa

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SONER BAKANER

Yaşı : 24Eğitim Durumu : Lise Mezunu

Meslek : Emlak Danışmanı

Memleket : Kırklareli

Yaşadığı Yer : İstanbul

Göz Rengi : Yeşil

Kilo : 78

Boy : 1.80

Burç : Koç

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ESER WEST

Yaşı : 25

Eğitim durumu : La guardia community college

Meslek : İngilizce Öğretmeni

Memleket: Newyork

Yaşadığı Yer : İstanbul

Göz rengi: Kahverengi

Boy: 1.88

Kilo: 88

Burç: Kova

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EMRE UBEYLİ

Yaşı: 23

Eğitim Durumu: Açık Öğretim Spor Yönetimi

Meslek: Fitness Antrenörü

Memleket: Kayseri

Yaşadığı Yer: İstanbul

Göz Rengi: Açık Kahve

Boy: 1.88

Kilo: 78

Burç: Koç

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ERDEM DALFİDAN

Yaşı: 27

Eğitim durumu: Doğu Akdeniz Üniversite – Turizm Bölümü

Meslek: İşletmeci

Memleket: Bursa

Yaşadığı Yer : Bursa

Göz rengi: Kahverengi

Boy: 1.86

Kilo: 80

Burç: Balık

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MURAT ÖZBAKAN

Yaşı: 45

Eğitim Durumu: Açık Öğretim Fakültesi - İşletme mezunu

Meslek: Tekstil Sektöründe Yönetici

Memleket: İstanbul

Yaşadığı Yer: İstanbul

Göz Rengi: Açık Kahve

Kilo: 80

Boy: 1.84

Burç: Balık

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SERHAN ÇELİKER

Yaşı: 26

Eğitim Durumu: Müjdat Gezen Kültür Ve Sanat Merkezi Konservatuar (Tiyatro

bölümü) 3. Sınıf Öğrencisi

Meslek : İşadamı - Tekstil Şirketi Sahibi

Memleket: Adana

Yaşadığı Yer: İstanbul

Göz Rengi: Koyu Kahve

Boy: 1.88

Kilo : 78

Burç: Yengeç

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TANKUT DENKER

Yaşı: 43

Eğitim durumu: Marmara Üniversite Turizm Otelcilik

Meslek: Profesyonel Masaj Terapisti

Memleket: İstanbul

Yaşadığı yer: San Francisco- Amerika

Göz Rengi: Kahverengi

Boy: 1.79

Kilo: 83

Burç: Boğa