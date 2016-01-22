22 Ocak Cuma Esra Erol'la Evlen Benimle FULL HD Son Bölüm Youtube İzle

Esra Erol Özbir (d. 12 Mayıs 1982, İstanbul), Türk sunucu ve televizyon programcısı



ESRA EROL HAYATI:

Polis olan babasının 3 kız çocuğundan ortancasıdır. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesiden mezun oldu. Ali Özbir ile evlidir. Altın kelebek en iyi kadın sunucu ödülünü almıştır.

ESRA EROL KARİYERİ:

2003 - Siemens Mobile Kuşak (Sunucu) - (Teknoloji TV)

2005-2007 - Turkuaz (Kanal D)

2007 - Esra Erol'la Dest-i İzdivaç (Flash TV)

2008 - Esra Erol'la İzdivaç (Star TV)

2009-2013 - Esra Erol'da Evlen Benimle (atv)

2013-2015 - Esra Erol'la (FOX)

2015-günümüz - Esra Erol'da (atv)

Esra Erol'la Evlen Benimle Canlı İzlemek İçin TIKLAYINIZ



ESRA EROL OYUNCULUK DENEYİMİ:

Kalp Gözü (TV Dizisi) (Kanal 7) - 2004

Cennet Mahallesi (Hayat Kadını) (TV Dizisi) (Show TV) - 2004

Başkan (TV Filmi) - 2005

Tuzak (Banu) (TV Dizisi) - 2005

Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) (Film) - 2009

Kamerayla İzdivaç (Film) - 2010

Alemin Kıralı (Yılbaşı Özel, 56 Bölüm) (TV Dizisi) (atv) - 2012

Yalan Dünya (TV Dizisi) Kanal 7

Esra Erol ile İzdivaç, 2007-2009 arasında Star TV'de hafta içi her gün ve pazar akşamları "Pazar Özel" adı altıda yayınlanmış televizyon programı. Programın asıl format adı 12 Corazones'dur. Esra Erol tarafından iki sezon boyunca sunulan program, problemler yüzünden Esra Erol'un kanaldan ayrılmasıyla son bulmuştur.

3. sezondan itibaren program Zuhal Topal tarafından Star TV ekranlarında Zuhal Topal'la İzdivaç olarak sunulmaya devam etmiştir. Esra Erol ise aynı formatlı programı Esra Erol'da Evlen Benimle adı altında atv'de sunmaktadır.

Program işleyişi

Programa katılıp adaylarını arayan kişilerin talipleri telefon ve kısa mesaj yolu ile belirlenmektedir. Sonrasında tüm talipliler tek tek programın "Tanışma" kuşağında stüdyoya gelirler ve genellikle program şu şekilde devam etmektedir. Adayını arayan kişi talibine bazı kişisel tercihleri hakkında sorular yöneltir. Stüdyoda bulunan bir astrolog burçlarının uyumu hakında bilgi verir ve kişisel yorumunu yapar. Daha sonra iki kişi arasında bulunan paravan açılır ve kişilerin

birbirlerini daha yakından tanımaları sağlanır. Devamında birbirlerine yine bir takım merak ettikleri soruları sorarlar. Talibini arayan kişi talibi hakkında yorumlarını yapar ve tanışmak isteyip istemediği hakkında bilgi verir. Eğer tanışmak istediğini söylerse kendilerine birkaç gün süre verilir, son kararları hakkında bilgi almak için tekrar stüdyoya davet edilirler ve kararlarını açıklarlar. Eğer ki bu şekilde değil de kişi arkadaş olmak istemezse kişinin talibine başka taliplerini aramak isteyip istemediği sorulur. Kabul ederse yukarıda yapılan şekilde programın işleyişi sağlanır; fakat kabul etmez ise kişinin program ile ilişkisi kesilir.

Bu formatın haricinde programa ünlü konuklar da alınmaktadır.