22 Mayıs KPSS Sınavı saat kaçta yapılacak? Aday Giriş Yerleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisns düzeyi pazar günü saat 09.30'da başlayacak 2'inci oturum ise 14.00'da yapılacak. 2016 KPSS sınav giriş yerlerini öğrenmek için sizler için hazırladığımız haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte 2016 KPSS giriş yerleri ve sınav hakkında detaylar...
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavı 22 Mayıs Pazar günü ilk oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 14.00'de başlayacak. KPSS'ye başvuru yapan adaylar, sınava nerede gireceklerini araştırmaya başladılar. 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan lisans düzeyi KPSS sınav giriş yerlerini aşağıda belirtilen linkten öğrenebilirsiniz. Adaylar, sınav giriş yerlerini T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisns düzeyi pazar günü saat 09.30'da başlayacak 2'inci oturum ise 14.00'da yapılacak. 2016 KPSS sınav giriş yerlerini öğrenmek için sizler için hazırladığımız haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte 2016 KPSS giriş yerleri ve sınav hakkında detaylar...