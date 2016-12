22 Mayıs KPSS Sınavı saat kaçta yapılacak? Aday Giriş Yerleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisns düzeyi pazar günü saat 09.30'da başlayacak 2'inci oturum ise 14.00'da yapılacak. 2016 KPSS sınav giriş yerlerini öğrenmek için sizler için hazırladığımız haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte 2016 KPSS giriş yerleri ve sınav hakkında detaylar...



KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavı 22 Mayıs Pazar günü ilk oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 14.00'de başlayacak. KPSS'ye başvuru yapan adaylar, sınava nerede gireceklerini araştırmaya başladılar. 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan lisans düzeyi KPSS sınav giriş yerlerini aşağıda belirtilen linkten öğrenebilirsiniz. Adaylar, sınav giriş yerlerini T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.





SINAV'DA YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER

Adaylar sınava, ÖSYM’nin (http://ais.osym.gov.tr) internet adresinden, her oturum için ayrı ayrı edinecekleri sınava giriş belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaport ile girecekler. Sürücü belgesi (Ehliyet), meslek kimlik kartları ve diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belge sayılmayacak. Bu belgelerle sınav yerine gelen adaylar mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmayacaklar.



Sınava giriş belgeleri adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek. Sınav giriş yerlerinde adayların üstü sınav görevlileri ve emniyet mensupları tarafından elle ya da dedektörler aracılığıyla aranacak. Adaylar, yanlarında her tür kesici, delici alet ve ateşli silahlar, çanta, saat, cüzdan gibi aksesuarlar, cep telefonu, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile her tür kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç) broş, (basit başörtü iğnesi hariç) ve diğer tüm takılar, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her tür elektronik/mekanik cihaz, her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar ile cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binasına kesinlikle giremeyecek.