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22 Mayıs KPSS Sınavı saat kaçta yapılacak? Aday Giriş Yerleri

Bu sabah milyonlarca adayın birbiri ile yarışacağı KPSS sınavı yapılacak. Peki adaylar sınava nerede girecek? Dikkat etmesi gereken hususlar nedir? Detaylar haberimizde.

22 Mayıs KPSS Sınavı saat kaçta yapılacak? Aday Giriş Yerleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisns düzeyi pazar günü saat 09.30'da başlayacak 2'inci oturum ise 14.00'da yapılacak. 2016 KPSS sınav giriş yerlerini öğrenmek için sizler için hazırladığımız haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte 2016 KPSS giriş yerleri ve sınav hakkında detaylar...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavı 22 Mayıs Pazar günü ilk oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise 14.00'de başlayacak. KPSS'ye başvuru yapan adaylar, sınava nerede gireceklerini araştırmaya başladılar. 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan lisans düzeyi KPSS sınav giriş yerlerini aşağıda belirtilen linkten öğrenebilirsiniz. Adaylar, sınav giriş yerlerini T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

SINAV'DA YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER
Adaylar sınava, ÖSYM’nin (http://ais.osym.gov.tr) internet adresinden, her oturum için ayrı ayrı edinecekleri sınava giriş belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaport ile girecekler. Sürücü belgesi (Ehliyet), meslek kimlik kartları ve diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belge sayılmayacak. Bu belgelerle sınav yerine gelen adaylar mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmayacaklar.
Sınava giriş belgeleri adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek. Sınav giriş yerlerinde adayların üstü sınav görevlileri ve emniyet mensupları tarafından elle ya da dedektörler aracılığıyla aranacak. Adaylar, yanlarında her tür kesici, delici alet ve ateşli silahlar, çanta, saat, cüzdan gibi aksesuarlar, cep telefonu, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile her tür kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç) broş, (basit başörtü iğnesi hariç) ve diğer tüm takılar, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her tür elektronik/mekanik cihaz, her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar ile cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binasına kesinlikle giremeyecek.
Kalem, silgi, kalemtraş gibi gereçler ÖSYM tarafından her aday için özel olarak temin edileceği için KPSS’ye girecek adayların yanlarında getirmeleri gerekmiyor. KPSS’ye girecek adaylar sınav salonuna ‘şeffaf’ bir şişede olmak kaydıyla su getirebilecekler.

2016 KPSS SINAV TARİHLERİ
Sınav, 22 Mayıs 2016 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Her oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır.
22 Mayıs 2016 Sabah oturumunun süresi 120 dakika, 22 Mayıs 2016 Öğleden Sonra oturumunun süresi 100 dakika, 29 Mayıs 2016 Sabah ve Öğleden Sonra oturumlarının süresi ise 160 dakika olacaktır.
ÖABT: 24 Temmuz 2016 tarihinde tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır.

DHBT: 6 Kasım 2016 tarihinde tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.
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