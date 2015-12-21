22-23 Aralık'ta İstanbul'da 14 İlçede Elektrik Kesintisi Mahalle ve Saat Bilgileri

Küçükçekmece, Beşiktaş, Kağıthane, Fatih, Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Sarıyer, Bağcılar, Bakırköy, Güngören, Şişli, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir'in bazı mahallelerinde 22-23 Aralık'ta elektrik kesintisi uygulanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Güngören’de 22 Aralık Salı günü 08.00-19.00’da Gençosman Mahallesi’nin, Mustafa Yaşar, Gençosman, Doğanbey caddeleriyle Dülger, Dikmen, Dumlupınar, Günay, Dündar sokakları ve civarı, 09.00-18.00’de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nin Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi, Veysel Karani Camisi, İspark otoparkı ve civarıyla Sanayi Mahallesi’nin, Sinanpaşa, Malazgirt caddeleri, Neşeli, Çağlayan, Vali, Adem Yavuz, Çamlar sokakları ve civarına 09.00-20.00’de elektrik verilmeyecek.



Beşiktaş’ta, 08.30-10.30’da Ulus Mahallesi Öztopuz, Fatih caddeleriyle Çubukçu, Sürekli, Setaltı, Yol, Gürkan, Tekerler, Niğbolu Çıkmazı, Okul Yolu bağlantı yolu, Geçgel Çıkmazı, Yelken sokakları ve civarına, Kağıthane’de ise 09.00-13.00’te Hürriyet ve Çağlayan mahallelerinin Taşocağı Caddesi, Sevim, Taşlık sokakları ve civarına enerji verilemeyecek.



Bağcılar’da, 09.00-12.00’de Yıldıztepe Mahallesi’nin 35/10, 32/7, 30/9, 30/11, 30/12, 32/6, 35/9, 37, 35/11, 37/11, 37/13, 37/12, 35/11, 35/13, 30/15, 32/8, 37/7, 37/8, 35/12, 30/12, 35/9, 37/6, 37/9 sokakları ve civarıyla 13.00-16.00’da Yıldıztepe Mahallesi’nin 37/12, 37/14, 37/10, 37/17, 37/17A, 37/11, 37/17B, 37/12A, 37/16, 37/15, 37/7, 37/8, 37/15, 37/16, 37/13B, 37/14, Meltem, İlbey sokakları ve civarı elektrik alamayacak.



Fatih ilçesinin Cibali Mahallesi Salihpaşa Caddesi, Bıçakçı Çeşmesi, Yeni Tulumba Çıkmazı, Kanipaşa, Şair Beliğ, Şerefli, Pekmezci, Kaseci Çıkmazı,Tepedelen Aralığı sokakları ve civarında 09.00-15.00’te elektrik kesintisi yapılacak.



Bahçelievler ilçesinde 09.00-18.00’de Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı, Fevzi Çakmak, Ferit Selimpaşa, Çamlık caddeleri, Kaktüs, Güzide Hanım, Mahmut Ardıç, Kasımpatı, Bankacılar sokakları, Bahçelievler Konakları ile civarına elektrik verilmeyecek.



Şişli’de, 01.00-07.00’de 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi ve civarına, Beşiktaş’ta ise 10.30-12.30’da Ulus Mahallesi Öztopuz, Fatih, Şehit İbrahim Akpınar caddeleriyle Yavuz, Tekerler, Geçgel Çıkmazı, Eriş, Fatih, Çubukçu, Ceylan, Zambak, Leylak sokakları ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Gaziosmanpaşa ilçesinde 09.00-17.00’de, Sarıgöl Mahallesi Hamam Caddesi, Kiptaş Blokları ile 09.00-13.00’te Bağlarbaşı Mahallesi Sipahiler, Bağlabaşı caddeleriyle Kurtoğlu, Tunca, Yeşil, Yüce, Aydın sokakları ve civarına elektrik verilmeyecek.



Sarıyer’de 09.00-16.00’da Tarabya Mahallesi’nin, Tarabya Bayırı Caddesi, Nurol, Adalet ve Sanatçılar siteleriyle civarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Bakırköy’de 09.00-13.00’te Zuhuratbaba Mahallesi’nin Doktor Refik Saydam Caddesi, E-5 Karayolu Caddesi girişi ve bölgesiyle Yeşilyurt ve Yeşilköy mahallelerinin Yeşilyurt İstasyon, Sipahioğlu, Fener, Demiryolu, İstasyon caddeleri, Ekin, Başak, Pelin sokakları ve civarı elektrik alamayacak.



Beşiktaş’ta 12.30-14.30’ta Ortaköy, Ulus, Levazım mahallelerinin Dereboyu Caddesi, Yenikaldırım, Tavukçu Remzi, Leylek Yuvası, Ambarlıdere, Eskitürk, Tavuk Çıkmazı, Tarlabaşı, Çayır, Ambarlıdere Yolu sokakları ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.



Silivri’de 08.00-17.00’de Gazitepe Mahallesi’nde Karasinan Caddesi ve civarına elektrik verilemeyecek.



Sultangazi’de 11.00-15.00’te 50.Yıl Mahallesi’nin 2012, 2099, 2111, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107, 2109 sokakları ve civarınde elektrik kesintisi olacak.



Başakşehir’de, 10.00-18.00’de Altınşehir Mahallesi Karacan, Deniz, Çınar, Dinç sokakları ve civarı, Başak Mahallesi Yeşilvadi Caddesi 4, 5, 6 sokakları ve civarına elektrik verilmeyecek.

Küçükçekmece’de 23 Aralık’ta 10.00-18.00’de Beşyol Mahallesi’nin İnönü, Birlik, Fabrikalar caddeleriyle Karadeniz, Aliağa sokakları ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Beşiktaş’ta 08.00-11.00’de Levent Mahallesi Levent Caddesi, Krizantem, Gönüller Aralığı, Sümbül, Şefik, Mektep, Lale, Murat, Yenisülün, Tekirler, Akasya, Karanfil Aralığı, Sülünlü, Al Karanfil, Menekşeli, Şenol, Şener, Figen, Levent sokaklarıyla 11.00-13.00’te Levent ve Akat mahallelerinin Eblula Mardin, Meydan, Nispetiye, Levent caddeleri, Üst Zeren, Güvercin, Alt Zeren, Yaprak, Zeren Aralığı, Krizantem, Selçuklar sokakları, 13.00-16.00’da ise Akat Mahallesi Orkide, Sümbül sokakları ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.



Kağıthane ilçesinin Gürsel Mahallesi Tümleç, Doğandere Çıkmazı, Doğandere, Yadigar, Dereboyu sokakları ve civarına saat 09.00-13.00’te elektrik verilmeyecek.



Fatih’te 09.00-15.00’te Akşemsettin Mahallesi Balipaşa, Halıcılar, Akdeniz caddeleri, Heveskar, Ocaklı, Şehit Teğmen Mehmet Sarper Arus, Zülali Çeşmesi, Cazip, Hemdem, Vatandaş, Öksüzler sokakları ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.



Sultangazi’de 09.00-15.00’te 50.Yıl Mahallesi, 2163, 2157, 2159, 2154, 2085, 2085, 2157, 2073 sokakları ve civarında kesinti uygulanacak.



Silivri’de 08.00-17.00’de Gazitepe Mahallesi Karasinan Caddesi ve civarına elektrik verilemeyecek.



Bahçelievler’de 09.00-20.50’de Soğanlı Mahallesi Serhat,Berrak, Kuyulu, Füze, Havuzlu, Güvercin, Özler, Sahra, Atam sokakları, 09.00-19.00’da Hürriyet Mahallesi Mahmutbey ve Hürriyet caddeleri, Zeytin, Çiğdem, Süphan, Yavuzlar, Budak, Şafak, Şahin, Ceylan, Çiğdem sokakları, 09.00-18.00’de Bahçelievler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı Caddesi, Mahmut Ardıç, Bursalı Tahirbey sokakları, Belediye Evlendirme Dairesi, Ferit Selimpaşa Pasajı ve civarına elektrik verilmeyecek.



Sarıyer’de 09.00-16.00 saatleri arasında Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi, MNG Kargo, TV8 binası ve civarında kesinti uygulanacak.



Bağcılar’da, 13.00-16.00’da Kazım Karabekir Mahallesi 2/10, 1/9, 2/10, 2/11, 1/10B, 1/8A, 1/8C, 1/7, 1/8, 2/9, 2/8, 2/7, 2/6, 2/4, 2, 1/10E, 1/11, 1/10A sokakları ve civarına enerji verilemeyecek.



Bakırköy’de 23 Aralık Çarşamba günü 09.00-13.00’te bakım onarım çalışmaları nedeniyle Zuhuratbaba Mahallesinin, Yüce Tarla,Türkiş,Karabal,Tevfik Sağlam Caddeleri,Özkul,Akatlar,Hüdaverdi Çarşısı,Yavuzevler Mektep,Sarsılmaz Sokakları ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Bakırköy’de aynı gün 09.00-13.00’te Kartaltepe Mahallesi’nin, İncirli Caddesi, Umut, Muradım, Seri Evler, Yeni Yol, Ahmet Yolaç, Ülkü, Kormaç, Çağlayan, Ömür Sokakları ve civarı elektrik alamayacak.



Bağcılar’da ise 09.00-12.00’de Yıldıztepe Mahallesinin 30/14, 30/13, 30, 1/1C, 1/2, 35/16A, 35/16, 35/14, 35/16C, 35/16B, 35/14A, 35/14B, 30/17, 35, 30/16, 30/16A, 30/13, 1/1D, 1/1E, 1/1, 1/1B, 2/1, 1/1G, 1/4,6, 1/5, 2/2, 2/3, 2/5, 2/5A, Efeler, Taç, Kayantaş, Bozkurt sokakları, İnönü İlköğretim Okulu ve civarına elektrik verilemeyecek.

AA