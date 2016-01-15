21 Ocak 2016 Kördüğüm 3. Son Bölüm Fragmanı Dizi izle

Kördüğüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Kördüğüm dizisi yeni bölümünde neler olacak? Belçim Bilgin, İbrahim Çelikkol, Alican Yücesoy’un başrollerini paylaştığı Kördüğüm, koşulların değiştirdiği iki erkek ve bir kadının çevresinde gerçekleşen, modern zamanlarda bir metropolün kalbine inen aşk ve dönüşüm hikayesini anlatıyor. Kördüğüm yeni bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde..



Metropol cangılının tam ortasında yaşayan, güçlü, varlıklı, katı, insafsız genç bir işadamı... Ortaokuldan itibaren yurt dışının en prestijli okullarında yatılı okumuş, sevgiyi aile sıcaklığını, merhameti tanımamış. Yuvaya inanmaz, çocukları sevmez, kadınlara değer vermez, aşkı küçümser. Hayatta kazanmak ve başarılı olmaktan başka amacı yoktur.





Dünya nimetlerine değil, insanlara ve duygulara değer veren, maddi açılımlarda kanaatkar, ideallerinde talepkâr, yeni çocuk doktoru olmuş genç bir kadın. Cesurdur, sözünü sakınmaz, haksızlıklar karşısında susmaz. Kocası Umut ile yaşadığı ilk aşkının meyvesi olan bebeğini hamileliği sırasında kaybetmesinden sonra kalben tamamen bedeninde ölen minik bebeğine bağlıdır.





Dizinin Yeni Bölümünde neler olacak? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar

Yerli otomobil yaparak en büyük hayalini gerçekleştirecek olan Ali Nejat’ın, projesini açıklamak için verdiği doğum günü partisi Didem’in elinde silahla Ali Nejat’ın karşısına dikilmesiyle kabusa dönüşür. Ali Nejat ile yaşadığı kısa süreli ilişkiden bir çocuk sahibi olan Didem, oğlu Kaan’ı Ali Nejat’a kabul ettirebilmek için tek çaresinin bu olduğuna inanmıştır. Didem o silahı, zaten hastalığı sebebiyle çok az ömrünün kaldığını bildiği kendisine mi yoksa Ali Nejat’a mı doğrultacaktır… Annesinin yolunu bekleyen Kaan yaşanan bu karmaşadan sonra annesi Didem’i evlatlıktan reddeden ve kendisini de kabullenmeyen dedesi Hasan’ın evine götürülür. Ancak o, ya annesinin ya da hastanede daha önce tedavisini gerçekleştiren ve bir tesadüf eseri o doğum günü partisinde de bulunan Naz’ın yanında olmak istemektedir. Hasan kızına yaşattıkları için büyük bir pişmanlık duyarken Didem henüz konuyla ilgili son sözlerini söylememiştir… Kördüğüm yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta.

Dizinin Son Bölümünde Neler Oldu?





Kördüğüm, koşulların değiştirdiği iki erkek ve bir kadının çevresinde gerçekleşen, modern zamanlarda bir metropolün kalbine inen aşk ve dönüşüm hikayesi…





Yeni nesil hayatlardaki zengin-yoksul ayırımını ve maddi-manevi bağlılıkları aşk üzerinden anlatan Kördüğüm, «Aşk değiştirir, iktidar kirletir.» cümlesinin üstünde yükselen bir dizi.





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KONU





Belçim Bilgin, İbrahim Çelikkol, Alican Yücesoy’un başrollerini paylaştığı Kördüğüm, koşulların değiştirdiği iki erkek ve bir kadının çevresinde gerçekleşen, modern zamanlarda bir metropolün kalbine inen aşk ve dönüşüm hikayesi…

Yeni nesil hayatlardaki zengin-yoksul ayırımını ve maddi-manevi bağlılıkları aşk üzerinden anlatan Kördüğüm, «Aşk değiştirir, iktidar kirletir.» cümlesinin üstünde yükselen bir dizi.





Senaryo Ekibi:

Yiğit Okan, Sedef Bayburtluğlu, Yasemin Kırbaş

Yönetmen:

Gökçen Usta, Deniz Yorulmazer

Yapımcılar:

Gökhan Tatarer, H. Hakan Eren, Hülya Vural

Genel Yönetmen ve Proje Tasarım: