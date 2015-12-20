21 Aralık Pazartesi Kısmetse Olur 56. Son Bölüm Fragmanı - Kısmetse Olur Youtube Son Bölüm Canlı İzle

Cuma günü yapılan halk oylamasında, damatlar evinin birincisi Emre, gelinler evinin birincisi ise Cansel olmuştu. Bu iki isimden biri hem 10 Bin lirayı alacak, hem de kendi evini koruma altına alma imkanını bulacaklardı. Fakat bundan önce, elenmesi istenen isimlerin belirlenmesi ve oylamanın yapılması gerekiyordu...

Kısmetse Olur evinde Gelinler ve damatlar oylamalarını yaptılar. Oylama sonuçlarına göre, damatlar evinden Murat, gelinler evinden ise Ayça elenmesi istenen isimler olarak seçildi... Bu iki isimden birinin elenmesi durumunda yerine gelecek aday ise geçmişte programdan elenen adaylar arasından seçilecekti. Bunun için yapılan oylamada gelinler evinde 7 oyun tamamı da Ercan’a gitti. Damatlar evinde ise geri dönmesi istenen isim için yapılan oylamada 6 oy Burçak ve 1 oy da Ceyda ile sonuçlandı ve Burçak seçildi... Bu durumda Ayça’nın elenmesi durumunda Burçak, Murat’ın elenmesi durumunda ise Ercan yeniden stüdyoya geri dönecekti.

Mehtap’ın gelinler evinde sevilmemesinden dolayı, gelin adaylarının Murat’ı elemek için yazması ve Murat’ın da eleme potasına girmesi şok yaşattı.

Gecenin sonunda, seyirci oylamasıyla haftanın birincisi ve aynı zamanda 10 Bin liranın sahibi Emre oldu. Emre’nin birinci olmasından dolayı Ayça elendi ve Burçak ise damatlar evine geri döndü...