21 - 27 Aralık Arası 2015'in Son Ayı Haftalık Burç Yorumları Oğlak - Kova - Balık, Koç - Boğa - İkizler - Yengeç - Aslan

İş hayatınızda önemsediğiniz bir konuşma sizi tahrik edebilir veya kimsenin sizden beklemediği şekilde size ters gelen konularda ani çıkışlarınız olabilir. Maddi konularla ilgili üstlerinize taleplerinizi kabul ettirebilirsiniz. Önemli müşterilerinizle ortaklıklar veya anlaşmalar olabilir. Yaptığınız sunumlar sayesinde maddi kaynaklar elde edeceksiniz. Sizin için prestij getirecek kalıcı işlere imza atabilirsiniz. Güneş oğlak burcuna geçiyor. İşlerinizle ilgili yapılandırmalar olacaktır bu dönemde. Yengeç burcunda dolunay meydana geliyor. Yaşam şartlarınızı değiştirecek, eviniz veya ailenizi de ilgilendiren konularda kararlar alabilirsiniz. Alacağınız kararların sonuçları iş hayatınıza yansıyacaktır. Maddi konularda kazançlar sağlamayı istemeniz de sizi kararlar almaya yönlendirebilir. Şimdiye kadar hareket edemediğiniz konularda adımlarınızı atıyorsunuz.

Kendinizi ifade etmek istediğiniz konulardaki paylaşımlarınız, yayınlarınız ya da verdiğiniz eğitimler, konferanslar olabilir. Gelişiminizle ilgili konularda kendinizi doğru anlatabilmeniz ve kurallar içersinde kalmanız gerilmenize sebep olabilir. Güneş oğlak burcuna geçiyor. İnandığınız konularla ilgili, kendinizi geliştirmeye yönelik yeni bakış açılarıyla hayatınızda değişimler olabilir. Yengeç burcunda dolunay meydana geliyor. Yeni konularla ilgilenmek üzere kararlar alabilirsiniz. Yakın çevrenizde, kendinizi ifade ettiğiniz konularla beraber ilişkilerinizdeki samimiyeti sorgulayabilirsiniz. Yakın çevrenizi değiştirme konusunda adımlar atabilirsiniz. Aşk bu hafta kapınızı çalabilir. İkili ilişkilerde karşınızdakileri etkileyen tavırlarınız olabilir. İşte ve aşkta kişileri kendinize bağlayabilirsiniz. Bağımsızlık kazanmayı istediğiniz konularla ilgili adımlar atabilirsiniz.

Ortaklaşa işlerinizde duyacaklarınız, görüşmeleriniz, anlaşmalarınız sizi gruplar içersinde biraz da tedirgin şekilde harekete geçirecektir. Güneş oğlak burcuna geçiyor. Ortaklaşa işler, başka kaynaklarla sağlayacağınız bağlantılar size kalıcı işler, ortaklıklar getirebilir. Yapacağınız, paylaşımda olacağınız konularla hayatınıza istediğiniz şekilde yön verebileceksiniz. Düşüncelerinizle başkaları üzerinde etkili olacaksınız. Yengeç burcunda dolunay meydana geliyor. Maddi konularda bazı kararlar alabilirsiniz. Kazançlarınızın sizi tatmin edip etmediği konusunda sorgulamanız olabilir. Maddi konularda değip değmediğini düşünebilirsiniz yaptığınız faaliyetlerde. Yaşamınıza yön vermek istediğiniz konularda karşılaştığınız kişilerin sizde kalıcı etkileri ve destekleri olacağını düşünebilirsiniz. Gruplarla beraber hareket edeceğiniz konularda adımlar atabilirsiniz.

Yengeç

İlişkilerinizde duyacaklarınız, konuşmalarınız, karşınızdakilerin fikirlerini öğrenmenizle birlikte bağımsızlık isteğiniz tetiklenebilir veya size otorite gelen konularda ani çıkışlar yapmanıza sebep olabilir. Güneş oğlak burcuna geçiyor. İlişkilerle yoğunlaşacağınız bir dönem olacaktır. İlişkilerinizle ilgili konular aydınlanacaktır. Gruplar içersindeki faaliyetleriniz, arkadaşlarınız arasındaki faaliyetlerde ilgilendiğiniz konularla ilgili size destek olacak kişilerle karşılaşabilirsiniz. Yeni çevrelere girerek sizi etkileyecek kişilerle birlikte olabilirsiniz. Yakın çevrenizde sizi etkileyecek bilgilendirecek kişilerle bağlantılarınız olacaktır. Burcunuzda dolunay meydana geliyor. Kendinizle ilgili kararlar, hayatınızdaki sizi etkileyen çevresel faktörlerle ilgili kararlar verebilirsiniz. Bu kararlar ilişkilerinize de yansıyacaktır. Artık yalnız kalmak istemeyebilir ve önemli bir beraberliğe adım atabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili adımlar atmaya başlayacaksınız.

Çalıştığınız işler, konular, şartlarla ilgili konuşmalar, görüşmeler sizi planlarınızı bireysel yapmanıza sebep olabilir. İş veya toplumsal hayatınızdaki faaliyetlerle maddi anlamda size kalıcı kaynaklar elde edebilirsiniz. Ancak çalışmalarınız yoğun olabilir, çalıştığınız konularla ilgili düzen kurmanız gerekebilir. Güneş oğlak burcuna geçiyor. Çalıştığınız konularda yoğunluk olabilir. Bir takım şeyleri yapılandırmanız gerekebilir ve hizmet edeceğiniz konular herşeyi ciddiye alarak düzene oturtmak olacaktır. Yengeç burcunda dolunay meydana geliyor. Sağlığınız için bazı alışkanlıklarınızı bırakmayı düşünebilirsiniz. Size güven vermeyen durumları gözden geçirebilir ve kararlar alabilirsiniz. Eviniz ailenizden gelecek yatırımlar olabilir. Elinizdeki gayrimenkul vb konularda müşteriler bulmanız bu hafta kolay olacaktır. İşlerle ilgili yapacağınız anlaşmalarda istediğiniz rakamları almak için ikna edici olacaksınız. Kendi gelişiminizle ilgili konularda adımlar atacaksınız.

BAŞAK

Kendinizi göstermek istediğiniz konularda, düşüncelerinizi ifade ederek, isteklerinizin ardındaki gücünüzü ortaya koyarak kalıcı adımlar atabilirsiniz. Bireysel olarak kendinizi gösterme isteğiniz, bağlı olduğunuz konular ve kişilerden özgürleşme isteğinizi beraberinde getirebilir. Güneş oğlak burcuna geçiyor. Kendinizi ön planda tutmaya başlayabilirsiniz bu dönemde. Kendi zevkleriniz, hobileriniz, varsa çocuklarınızla ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Bir yeteneğinizle kendinizi gösterme imkanı bulabilirsiniz. Yengeç burcunda dolunay meydana geliyor. Bireysel olarak kendinizle ilgili konularda ön plana çıkmanız gruplar içersindeki durumunuzla ilgili kararlar almanıza sebep olabilir. Gruplarla beraber hareket etme konusunda veya geleceğe dönük planlarınızla ilgili kararlar verebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi geliştireceğiniz bir hafta olacaktır. Yakın çevrenizde sosyal yönünüz ortaya çıkacaktır. Ortaklaşa konularda, bağlılık duyduğunuz durumlarla ilgili yapmak istedikleriniz’ gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz.

TERAZİ

Evinizde, ailenizde veya yaşamsal alanınızdaki konuşmalar, disiplin gerektiren durumlar olabilir. İlişkilerinizde kendinizi başkalarına bağlı olmadığınızı hissetmek yaşamınızdaki kişilere kendi kurallarınızı uygulamanıza sebebiyet verebilir. Ortaklaşa işler, yatırımlar, resmi konulardaki faaliyetlerinizde kendi düşündüğünüz tarzda uygulamalarla ilerlemek isteyebilirsiniz. Güneş oğlak burcuna geçiyor. Evinizde, yaşamınızda kendi isteklerinize göre düzen getirmek isteyebilirsiniz. Saygı kazanabileceğiniz girişimleriniz olabilir. Yengeç burcunda dolunay meydana geliyor. İş hayatınızda ortaklaşa işlerinize de yansıyacak konularda kararlar alabilirsiniz. İşlerinizle ilgili değişimler kendinizi göstermek istediğiniz konuları da ortaya koyacaktır. Yaşamınızı yönlendirmek istediğiniz şekilde bir takım değişimlere hazırlanıyor olabilirsiniz. Maddi konularda kısmetleriniz olacaktır. Ancak henüz belirgin değil. Maddi konularda ailenizden destek göreceksiniz. İlişkilerinizde yaşadığınız gelgitler veya uzaklıklar konusunda durumlar belirginleşmeye başlayacaktır.

AKREP

İşleriniz, çalıştığınız şartlardan bağımsız kalma isteğiniz ilgilendiğiniz konular veya yakın çevrenizdeki faaliyetleri düzenlemeniz, kendi kurallarınızı koymak için adımlar atmanıza sebep olabilir. İlişkilerinizde değişimler isteyebilir veya yeni gruplara girerek yakın çevrenizi, kendinizi ortaya koyacağınız konularda değişimleri gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Güneş oğlak burcuna geçiyor. Yakın çevrenizde sizi farklı özelliklerle tanıyacaklardır. Yeni konularla ilgili bilgiler alabilir, iletişiminizi farklı şekillerde yapmaya başlayabilirsiniz bu dönemde. Yengeç burcunda dolunay meydana geliyor. Yabancıları içeren, hukuksal veya yaşamınızı yönlendirmek istediğiniz, gelişim göstermek ve farklı bakış açısı kazanmak istediğiniz uğraşlarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Yurtdışı, akademik, hukuksal bağlantılarınız konusunda sonuçlar alabilirsiniz. Girdiğiniz gruplar aracılığıyla ilişkiler kazanacaksınız. Çalışma konularınız, şartlarınız, gündelik hayatınızdaki değişimlerden sonuç almaya başlıyorsunuz ve konular belirginleşmeye başlıyor.

YAY

Özel zevkleriniz, varsa çocuklarınız, ortaya koymak istediğiniz bağımsız ve bireysel faaliyetler maddi konularda kendinizi düzenlemenize, bütçenizi organize etmenize sebep olabilir. Çalıştığınız konular veya şartlarla ilgili harekete geçebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili fırsatlar da harekete geçtiğinizde, sizi maddi anlamda destek olacak, prestijli konuma getirebilir. Güneş oğlak burcuna geçiyor. Maddi konular önem kazanmaya başlıyor. Kazanç sağlayacağınız kaynaklarla ilgilenmeye başlayacaksınız. Öncelikli konunuz kendinize kaynak sağlayacağınız bir düzeni oturtmak olacaktır. Yengeç burcunda dolunay meydana geliyor. Ortaklaşa işlerden, resmi konulardan, başka kaynaklardan gelen maddiyat ile ilgili kararlar alabilirsiniz. Alacağınız kararlar çalıştığınız şartların değişimine de etki edecektir. Bir ortaklığın sonuna gelmiş olabilirsiniz. Ya da eşinizden gelen kaynaklar yerine kendi kaynaklarınızı oluşturmayı düşünebilirsiniz. Bireysel olarak kendinizi ortaya koyacağınız konularda ilerleme sağlamaya başlayacaksınız.

OĞLAK

Eviniz, aileniz veya yaşamsal koşullarınızdaki değişimler, bağlılıklarınızın değişimi kendinizle ilgili de değişimlere sebep olabilir. Kendinizi bir disiplin içersinde daha konstre olduğunuz konularla ilgili ifade etmek isteyebilirsiniz. Hayata bakışınızdaki değişimler, çevrenizle paylaşmak istediğiniz konularla kendinizi ortaya koymanız, bireysel zevklerinizi ve yeteneklerinizi ön plana çıkartacaktır. Güneş burcunuza geçiyor. Doğumunuzun olduğu bu zamanda, güneş oğlak burcundayken, kendinizi göstereceğiniz, çevrenizle ilgileneceğiniz bir dönem olacaktır. Yengeç burcunda dolunay meydana geliyor. İlişkilerinizi etkileyecek olan dolunay, özel hayatınıza da yansıyacak kararlar almanıza sebep olabilir. Bazı ilişkilerinizle ilgili devam veya bitirme sonlanma yaşayabilirsiniz. Sizi istediğiniz şekilde görmeyenler sebebiyle bu kişilerle olan ilişkileriniz hakkında kararlar alabilirsiniz. Güven duyup duymamanız önem kazanıyor. Evinizdeki değişiklikler hız kazanmaya başlıyor.

Yakın çevrenizden, ilgilendiğiniz konularda sizi bireysel harekete zorlayan şartlar olabilir. Kendinize vakit ayırıp isteklerinizi planlamanız önem taşıyor. Kendinize bir düzen getirme isteği içersinde olabilirsiniz. Ortaklaşa işlerde başka kaynaklarla ilgili fırsatlarınız oldukça fazla ve de kendi isteklerinizi, yaşamınıza dair yapmak istediklerinizi elde etmek için planlar hazırlıklar yapacaksınız. Güneş oğlak burcuna geçiyor. Bu dönemde biraz inzivaya çekilmek ve kendi başınıza çalışmak iyi gelecektir. Yeteneklerinizi ortaya koymak ve gündelik hayatınızı düzene sokmak için kararlar alabilirsiniz. Yaptığınız işler veya çalıştığınız konu ve kişilerle ilgili değişimler olabilir. Başka kaynaklardan veya ortaklaşa işlerden teklifler alabilirsiniz. Toplumsal hayatınızda ilişkilerinizi geliştirmeniz size ortaklıklar da getirebilir. Yakın çevrenizdeki değişimlerden, ilgilendiğiniz konulardaki faaliyetlerinizden sonuç almaya başlıyorsunuz.

Maddi konulardaki değişimler ve bireysel kaynaklar sağlama isteğiniz gruplar içersindeki konumunuzla ilgili harekete geçmenize sebep olabilir. Gruplar içersinde fikirlerinizi ve düşüncelerinizi anlatacağınız bir düzen kuracağınız ilişkiler geliştireceksiniz. İlişkide bulunduğunuz kişiler sizin için destek olacak varlıklı kişiler veya yabancılar olabilir. Yakın çevrenizde veya ilgilendiğiniz konulardaki kalıcı faaliyetleriniz size bu türden ilişkiler sağlayacaktır. Güneş oğlak burcuna geçiyor. Bu dönemde gruplar, organizasyonlar, arkadaşlar sizin için önem taşıyor. Sosyalleşmeniz sayesinde işlerinizi düzenleyecek ilişkiler kurmaya açık olacaksınız. Yengeç burcunda dolunay meydana geliyor. Bireysel çabalarınızın sonuçlarını alabileceğiniz, kendinizi ortaya koymak istediğiniz konularla ilgili kararlarınızı verebilirsiniz. Maddi konularda bağımsızlık sağlamaya yönelik adımları atabilirsiniz.