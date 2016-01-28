2016 yılındaki Dini Günler Haftalar ve Kandiller - 2016 yılı Ramzan Ayı Hangi Ay Başlıyor

2016 Dini Günler ve Haftalar. 2016 yılı Kandiller ne zaman. 2016 Regaip, Miraç Kadir Gecesi, Ramazan Bayramı ve Şeker Bayramı tarihleri. 2016 Dini Günler ve Haftalar bilgileri.

2015 senesininde yavaş yavaş sonuna gelmekteyiz ve herkes yeni yıl hazırlıklarını yapmaya başladı. Herkes tarafından yılbaşı günleri yapılan eğlenceler, etkinlikler yine damga vuracağa benziyor. Gerçetkende çok farklı etkinliklerin yaşandığı yılbaşı gecesinde bakalım bu sene neler olacak ? Herkesin merak ettiği bir şey de 2016 senesinde hangi günler, hangi haftalar da önemli gün olacak veya hangi hafta hangi gün dini günler olacak. Bunun cevaplarını sizlere aktaracağız. www.beserhaber.com olarak bugünlerin sizler için listesini bu haberimizde vereceğiz. Sizlerin büyük bir merakla öğrenmek istediğiniz bu önemli bilgilere buradan rahatlıkla ulaşmış olacaksınız. En doğru bilgiler burada olacak. 2016 Dini Günler ve Haftalar, 2016 Dini Günler ve Haftalar hangi günler ? 2016 Dini Günler ve Haftalar haberleri, 2016 Dini Günler ve Haftalar burada.

2016 Dini Günler ve Haftalar hangi tarihlerde olacak ?

- 7 Nisan 2016 - Perşembe Günü | Regaib Kandili

- 8 Nisan 2016 - Cuma Günü | Üç Ayların Başlangıcı

- 3 Mayıs 2016 - Salı Günü | Mirac Kandili

- 21 Mayıs 2016 - Cumartesi Günü | Berat Kandili

- 6 Haziran 2016 - Pazartesi Günü | Ramazan'ın Başlangıcı

- 1 Temmuz 2016 - Cuma Günü | Kadir Gecesi

- 4 Temmuz 2016 - Pazartesi Günü | Arefe

- 5 Temmuz 2016 - Salı Günü | Ramazan Bayramı 1. Gün

- 6 Temmuz 2016 - Çarşamba Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün

- 7 Temmuz 2016 - Perşembe Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün

- 11 Eylül 2016 - Pazar Günü | Arefe

- 12 Eylül 2016 - Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 1. Gün

- 13 Eylül 2016 - Salı Günü | Kurban Bayramı 2. Gün

- 14 Eylül 2016 - Çarşamba Günü | Kurban Bayramı 3. Gün

- 15 Eylül 2016 - Perşembe Günü | Kurban Bayramı 4. Gün

- 2 Ekim 2016 - Pazar Günü | Hicri Yılbaşı

- 11 Ekim 2016 - Salı Günü | Aşure Günü

- 11 Aralık 2016 - Pazar Günü | Mevlid Kandili

Sizlere 2016 senesinde gerçekleşecek olan önemli dini günleri ve haftaları aktardık. Yardımcı olabilmek adına en doğru bilgileri sizlere www.beserhaber.com farkıyla sunduk.