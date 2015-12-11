2016 Yılında KPSS Başvuruları Ne Zaman Olacak? - 2016 Yılında KPSS Başvuruları Nasıl Yapılacak? - 2016 Yılında KPSS Başvuru Ücretleri

016 KPSS başvuru yapmayan adayların merakla beklediği KPSS sınav ücretleri ne kadar? KPSS başvuru yapma yolları neler. İşte merakla beklenen KPSS başvuruları nasıl yapılacak? İşte Kaç oturuma girilecek bilgisi ve sınav ücreti.

ÖSYM KPSS Her sene binlerce kişinin memur olmak için hazırlandığı KPSS Sınavına başvuru tarihi heryıl olduğu gibi bu yılda çok aranan bilgilerden, 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) başvurular,

ÖSYM'nin internet sayfasındaki sınav takvimine göre,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı : Temmuz'da,

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınavı : Temmuz'da.

KPSS'ye, lisans mezunları ile bir lisans programından mezun olabilecek durumdaki adaylar başvurabilecek. ÖABT dahil KPSS'ye başvuru işlemleri 6 Mayıs'ta başlayacak, 21 Mayıs'ta sona erecek.

KPSS'YE LİSANS MEZUNU VE BU YIL MEZUN OLACAK ADAYLAR BAŞVURABİLECEK

KPSS'ye, lisans mezunları ile bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek. Bu adaylardan, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlik kadrolarına atanmak isteyenler ile Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin de KPSS'ye başvurması gerekiyor. Tüm adayların KPSS'nin "cumartesi sabah oturumu"na katılması zorunlu olacak.

ÖABT ve DHBT dahil KPSS'ye başvuru işlemleri yarın başlayacak ve 14 Mayıs'ta sona erecek. Müracaatlar, başvuru merkezlerince yürütülecek. Başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "www.osym.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Başvuru süresi uzatılmayacak. Süresi içinde başvurusunu tamamlamayan adayların, KPSS'ye, ÖABT'ye ve DHBT'ye katılması mümkün olmayacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ: 40 TL, 80 TL, 160 TL

Sadece cumartesi sabah oturumuna girecek adaylar 40 TL, cumartesi sabah oturumu ile birlikte diğer üç oturumdan herhangi birine de girecek adaylar 80 TL; tüm oturumlara girecek adaylar 160 TL ödeme yapacak.

KPSS BAŞVURU FORMUNA İNTERNETTEN ULAŞILABİLECEK

Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna başvurma süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Kılavuzda, başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alacak. Adayların bu kılavuzu dikkatle incelemesi ve başvurularını tamamladıktan sonra süresi içinde ÖSYM'nin "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği" ile Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 1 Nisan 2013 tarihli kararı uyarınca yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında başvuran adaylardan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında sınava girme kararı alınanların, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'na girme zorunluluğu bulunuyor. Bu durumdaki adayların da KPSS'ye, kılavuzdaki kurallara uygun olarak başvurması gerekiyor.

KPSS'NİN GEÇERLİLİK SÜRELERİ

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl; ancak öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıl olacak. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecek. 14 Mayıs 2014 tarihinden sonra lisans düzeyinden mezun olan ve lisans düzeyinden KPSS'ye girmeyip KPSS'ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B grubu lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS ortaöğretim veya önlisans sınav sonuçları sona erecek; takip eden KPSS A grubu sınavına girmeleri KPSS ortaöğretim veya önlisans sınav sonuçlarını etkilemeyecek.