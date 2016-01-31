2016 Yılında Çocuk Yardımı Parası Kaç Ay Verilecek Ne Kadar Olacak? Başvuru Nasıl Yapılır?

DOĞUM PARASI YASALAŞTI...DOĞUM YARDIMI 300 TL



Doğum parası resmileşti.Doğum yapan anneye devleten 1.çocuk için 300, 2.çocuk için 400 ve 3.çocuk için 600 tl doğum parası ödenekcek.. İşte detaylar...



Resmi gazetede bugün yayınlanan yeni yasaya göre; Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacak. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılıyor. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sistemi'nde yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Örneğin 3 çocuk yapan bir anne 1300 tl foğum parsası almış olacak...



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Çalışan anneye yarım gün çalışma imkanı...

Yeni yasaya göre sadece doğum yardımı yapılmıyor ayrıca doğum yapan çalışan anneler için de çalışma imkanları düzenlendi. Bu yasayla birlikte doğum yapan annenin, ilk çocukta 2, ikinci çocukta 4 ve üçüncü çocukta 6 ay olmak üzere yarım gün çalışma imkanı olacak. Ayırca Anne eğer isterse çocuğu ilkokula başlayana kadar yani 5.5 yaşına kadar kısmi süreli çalışabilecek.. .



Maaşın yarısı iş yerinden yarısı iş-kur'dan...

Doğum yapan çalşışan annenin yarım maaş iş yerinden, kalan kısım ise İş-Kur'dan alınacak. Memurlar ise çocuk sayısı ne olursa olsun, bu hakkı 6 ay olarak kullanabilecek.



Babaya Doğum İzni 5 Gün

Yeni yasada babalar da doğum iznini 5 gün kullanabilecek. Eskiden 3 gün olan doğum izni 5 güne çıktı...