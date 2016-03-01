2016 Yılı Saatler hangi ayda tarihte ileri alınacak belli oldu mu?

Yaz saati uygulaması ne zaman başlıyor, 2016 yılında saatler ne zaman ileri alınacak? 2016 yılında yaz saati uygulaması Mart ayının son haftasında başlıyor. Saatleri 26 Mart cumartesiyi 27 Mart 2016 pazara bağlayan gece bir saat ileri alacağız.



Yaz saati uygulaması bu ayın sonunda başlayacak. Güneş ışığından daha fazla faydalanmak için Türkiye de dünya ülkeleri ile birlikte saatleri 1 saat ileri alacak.

Hatırlanacağı gibi kış saati uygulamasına Türkiye diğer ülkelerden sonra girmişti. 1 Kasım seçimleri sebebiyle saatlerin geri alınması gecikmeli yapılmış bu da karmaşa yaşatmıştı.

2016 yılında yaz saati uygulaması Mart ayının son haftasonunda gerçekleşecek. 21 Mart'taki gün dönümünün ardından ileri saat uygulamasına o hafta sonu geçilecek. Saatler 26 Mart 2016 cumartesiyi 27 Mart pazara bağlayan gece saat 03.00'da bir saat ileri alınacak.

MEMUR MESAİ SAATLERİ DE DEĞİŞECEK

Yaz saati uygulamasının başlaması ile birlikte 28 Mart sabahı memurların mesai saatleri de değişecek. İstanbul Valiliği 1 Kasım tarihinde kış saati uygulaması ile birlikte mesai saatlerini 08.00-12.00 ile 12.30-16.30 olarak belirlemişti. 28 Mart 2015 tarihinden itibaren yeniden eski saatlere dönülecek ve memurların mesai saati 08.30-12.00 ile 13.00-17.00 arasında başlayacak.

Türkiye'de yaz saati uygulaması ilkbaharda başlıyor ve sonbaharın ortasında bitiyor. 7 ay süresince ileri saat uygulaması yapılıyor. Saat değişiminden beklenen fayda ve tasarruf yaz saati uygulamasında gerçekleşiyor. Bütün bu değişimler, AB'deki saat düzenlemesine paralel yapılıyor.