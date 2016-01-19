2016 YGS Sınav Başvuruları Tarihi - 2016 YGS ne zaman?

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Eğitim öğretim yılı başladı ve öğrenci olan, sivil olup üniversite okumak isteyenlerin girecek olan YGS çok yaknı zamanda kapıyı çalacak.Milyonlarca öğrencinin üniversite umudunun geçtiği bu resmi sınav, gerçektende çok önemli.Bu zamana kadar insanlar, YGS sınavına girmiş ardından ise ellerinden gelenin en iyisini yaparak bir yerlere yerleşmek istiyorlar.Bunca zamandır birçok öğrenciyi ve sivil insanın üniversite okumasına umut olan bu sınav, harika bir şekilde işlemeye devam ediyor.Sınav sonuçlarının önceden 2 ile 3 hafta içerisinde açıklanırken şimdi ise 3 4 gün içerisinde açıklanması da sınavın ne kadar geliştiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu işe ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

Bu zamana kadar herkes tarafından güvenilir bir şekilde ve en iyi güvenlik önlemleri altında girdikleri bu sınavda, herkes gülmüyor çünkü bu sınavdan istedikleri sonucu alamayıp, üniversiteye girme şansını kaybedenlerde bulunmakta.Her öğrencinin ve bu sınava girecek olan okullarını bitirmiş sivil insanların bir şeyleri başarabilmek adına çok sıkı bir şekilde çalışıp girdiği bu sınav da kurat hatalarının olmaması çok önemli ve çok katı şekilde kuralları koymuş durumda Milli Eğitim Bakanlığı.Her şeyin dört dörlük bir şekilde olmasını isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, bu sınavda güvenlik önlemlerini o kadar arttırmış durumda ki herhangi bir kopya olayının olması çok zor çünkü sınavın olunduğu sınıflar içerisinde dijital saatlerde kamera bulunuyor ve her anını kaydediyor öğrencilerin.Gözetmen olarak görev yapan öğretmenlerinde çok özenerek yaptıkları iş, böylelikle herhangi bir kusur olmadan devam ediyor.Bu zamana kadar haberlerde birçok kuralların aşıldığına dair haberler yapılsada ve sosyal medya üzerinden de birçok tepki gelsede, MEB'den yapılan açıklamalar bu iddiaları çürütmeyi başarmıştır.2016 YGS ne zaman ? YGS ne zaman ? YGS ne zaman olacak ? YGS ne zaman başlıyor ? YGS'nin olacağı tarih ne zaman ? YGS'nin olacağı tarih ne zaman ?

YGS'de ne getirilmeli, neler getirilmemeli ?

YGS sınavına her şeyden önce bir şeylerin getirilip getirilmeyeceği konuşulur.Hangi malzemeler getirilmeli ? Hangi bilgiler, hangi belgeler gerekli ? İşte bu soruların cevabı burada..

- Kesinlikle sınava giriş belgesi getirilmelidir.Sınava giriş belgesi getirilmediği takdirde sınav yerine gitseniz dahi içeri giremezsiniz.

- T.C Kimlik kartınızı kesinlikle yanınızda getirmelisiniz.

- T.C Kimlik kartınızda bulunan fotoğrafınızın 6 ayı geçmemesi gerekiyor.

- Silgi kalem getirmenize gerek kalmıyor çünkü MEB kendisi size bu malzemeleri veriyor.

- Metal kemer takılmamalıdır, bunlar yasaktır.

- Gözlük haricinde herhangi bir ekstra malzeme getirmemelisiniz.

YGS 13.03.2016 tarihinde düzenlenecektir, unutmayınız.2016 YGS ne zaman ? YGS ne zaman ? YGS ne zaman olacak ? YGS ne zaman başlıyor ? YGS'nin olacağı tarih ne zaman ? YGS'nin olacağı tarih ne zaman ?