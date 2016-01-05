2016 Yarıyıl 15 Tatil Ne Zaman Başlıyor? - 2016 Yılı Tatili Ne Zaman Başlıyor?

MEB'in açıklamasıyla 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Kurban Bayramı nedeniyle 28 Eylül’de açıldı.



Yaz tatil inin ardından açıköğretim öğrencileri dahil, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen, yeni eğitim-öğretim yılına 28 Eylül Pazartesi günü başladı.Yeni eğitim öğretim maratonu, 17 Haziran 2016’ya kadar sürecek. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında açık öğretim öğrencileri dahil, örgün eğitimde resmi ve özel okul larda yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yapacak. Resmi ve özel okullarda yaklaşık 600 bin derslikte, yöneticiler de dahil olmak üzere 900 bin 794 öğretmen eğitim verecek.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN ?

Birinci kanaat dönemi, 28 Eylül 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2016 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 25 Ocak-5 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci kanaat dönemi, 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2016 Cuma günü sona erecek.

Bu yıl yaklaşık 1 milyon 136 bin öğrencinin ilkokul birinci sınıfa, yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin de okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime başlaması bekleniyor. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime uyum programları da okulların açıldığı ilk hafta içinde eğitim öğretim süreciyle birlikte gerçekleştirilecek. MEB’in çalışma takvimine göre, birinci kanaat dönemi bugün başlayacak ve 22 Ocak 2016 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 25 Ocak-5 Şubat 2016’da yapılacak. İkinci kanaat dönemi, 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Haziran 2016 Cuma günü sona erecek. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ise 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak.



2016 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor

MEB, 2015-2016 öğretim yılı akademik takviminin değişmesiyle ilgili açıklama yaptı:

MEB, 2015-2016 öğretim yılı akademik takviminin değişmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bu kapsamda öğretim takviminde yapılan değişiklikler şu şekilde:

* Öğretmenler için 1 Eylül’de başlayacak olan seminer ve meslekî çalışmalar, öğretmenlerin talepleri doğrultusunda istedikleri il ve ilçe müdürlükleri tarafından koordine edilecek.

* 14 - 18 Eylül arasında yapılması gereken eğitim öğretim faaliyetleri dolayısıyla oluşacak boşluk öğretim yılının sonuna eklendi ve derslerin bitiş tarihi 17 Haziran 2016 olarak değiştirildi.

* 21 - 22 ve 23 Eylül’de yapılamayacak dersler için yıl içinde yoğunlaştırılmış telâfi programı uygulanacak.

* Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime uyum programları da okulların açıldığı ilk hafta gerçekleştirilecek.

* Öğretmenlerin her öğretim döneminin başlangıcında aldığı öğretime hazırlık ödeneğine ilişkin takvimde değişiklik yapılmadı. Söz konusu ödenek bayram öncesi öğretmenlere ödenecek.

1. nakil dönemi bitti

TEOG ilk dönem tercih başvuru süreci sonu erdi. Yerleştirmeye esas nakil ve boş kontenjanlar sonuçları 24 Ağustos’ta açıklaNacak. İkinci dönem başvuruları, 24- 28 Ağustos’ta alınacak, sonuçları 31 Ağustos’ta duyurulacak. Üçüncü dönem nakil başvuruları ise 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılıp, sonuçları 7 Eylül’de açıklanacak